مخطط وكالة أنباء هاوار 30 – 6 - 2023

لا حياة من دون القائد...! إذا كانت هناك حياة فلا بد أن تكون مع القائد، وإلا فالحياة دونه مسلوبة مجردة من كل معانيها ولا معنى لها، على وجه الخصوص لكل مؤمن بقضايا الحرية، وبالنسبة لكل كردي يناضل من أجل العدالة والمساواة، وكل امرأة كردية تناضل من أجل الحرية(مرفق بالصور).

رأى وجهاء العشائر العربية في شمال وشرق سوريا في القائد عبد الله أوجلان، رمزاً للإنسانية، ومصدر للافتخار، لذا تتواصل مطالبهم لتحقيق حريته الجسدية، إلى جانب المطالب الشعبية الكبيرة التي تتصاعد عقب قرار الحظر الأخير الذي أصدرته السلطات التركية بحقه(مرفق بالصور والفيديو).

تقول الشهيدة زيلان: "أريد أن تكون لي حياة ذات معنى وفاعلية عظيمة"، ووضعت معياراً جديداً ذا معنى للحياة من أجل الشعب الكردي)مرفق بالصور).

في فسحة صغيرة استطاعت سناء المهجّرة من قرية المناجير في ريف سري كانيه المحتلة، أن تضيف لمساتها الخاصة إلى خيمتها، لتكون شبيهة بالمنزل الذي هُجّرت منه، وتبقى ذكرى منزلها حاضرة في مخيلتها(مرفق بالصور والفيديو).

يرى أهالي الرقة واقتصاديون أن وفرة موسم الحصاد ينعكس إيجابياً على الواقع الاقتصادي في المنطقة عامة، محققاً دورة اقتصادية متكاملة بين جميع شرائح وفئات المجتمع(مرفق بالصور والفيديو).

يحقق حسن شيخ داود اكتفاءه الذاتي من مزرعته الواقعة في المدخل الشرقي لناحية الدرباسية، داعياً كافة الأهالي إلى الاعتماد على الذات لمواجهة الحصار(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA