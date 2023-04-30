مخطط وكالة أنباء هاوار 30 – 4 - 2023

أيد حزب سياسي من الداخل السوري مبادرة الإدارة الذاتية ووصفها بالمبادرة الوطنية الواضحة، داعياً الجميع للعمل والتفاعل معها والجلوس سريعاً على طاولة حوار مستديرة.

دعت شخصيات وطنية في شمال وشرق سوريا شعوب تركيا للإدلاء بأصواتها لصالح حزب الخضر اليساري الذي يتبّنى النهج الديمقراطي، مؤكدة أنه مفتاح السلام والديمقراطية والحرية للشعوب المضطهدة في تركيا. (مرفق بالفيديو والصور).

يسعى الاحتلال التركي، وعبر الجمعيات الباكستانية والشيشانية، لإنشاء جيل مشبع بالتطرف ذلك بفتح دورات مكثفة للأطفال عقب تحويل المدارس لثكنات عسكرية وأخرى لتدريس اللغة التركية.

شهدت سوريا خلال الأسبوع الماضي تدهوراً اقتصادياً على إثر انهيار قيمة الليرة أمام الدولار الأميركي، وذلك بالتزامن مع الاجتماعات العسكرية والأمنية بين كل روسيا وإيران وتركيا ودمشق في موسكو، فيما لا يزال التصعيد مستمراً في السودان على الرغم من التحذيرات الأممية والدعوات للتفاوض.

أقامت قوات حكومة دمشق حواجز مضاعفة في مداخل ومخارج حيي الشيخ مقصود والأشرفية المحاصريْن بمدينة حلب. (مرفق بالفيديو والصور).

تحافظ حورية محمد التي تبيع الزهور وتزرع شتلات الأشجار منذ 25 عاماً، على عملها هذا، في الشهباء، حيث هُجّرت أيضاً، مساهمةً بذلك في ازدهار الطبيعة والبيئة. (مرفق بالفيديو والصور).

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي 80 شهيداً ممن استشهدوا خلال أشهر كانون الثاني، شباط، آذار ونيسان في تواريخ وأماكن مختلفة، وذلك في مركز آرام تيكران للثقافة والفن، الساعة 11.30 . (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس ناحية تربه سبيه بالتعاون مع مؤسسات الناحية والأهالي حملة تنظيف في محمية سد مزكفت، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يحتفل أهالي الحسكة بيوم العمال العالمي، وذلك في معمل الغزل والنسيج، الساعة 15.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA