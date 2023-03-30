مخطط وكالة أنباء هاوار 30 – 3 – 2023

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو، 17 شهيد من شهداء شهر كانون الثاني شباط وآذار، وذلك في المركز الثقافي في الناحية، الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يستمر مهرجان الشهيد يكتا هركول للمسرح في يومه الرابع، على خشبة مسرح مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم هيئة المالية في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مؤتمر صحفياً حول موضوع زيادة الرواتب للعاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية وذلك في مبنى الهيئة بالرقة، الساعة 12.00( محمد خليل)

لا تواصل مع العالم الخارجي، ولا لقاءات مع المحامين أو العائلة، هذا هو حال المعتقلين في سجن جزيرة إمرالي بتركيا منذ أكثر من سنتين، إذ تزداد التساؤلات ويتصاعد الغموض حول وضع المعتقلين ولاسيما وضعهم الصحي في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بالسجن من جميع الجهات(مرفق بالصور).

أشارت عضوات حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة إلى أنّ القائد عبد الله أوجلان قد أيقظ الشعوب وقام بتوعيتهم وتنويرهم، ودعين كافة النساء إلى تصعيد النضال في سبيل تحقيق حريته الجسديّة(مرفق بالصور والفيديو).

أكد مهجّرو عفرين في الشهباء على دعمهم لأهلهم في ناحية جندريسة ضد المحتل التركي ومرتزقته، مشددين أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته عشية نوروز، هي إبادة للشعب الكردي ونيل من ثقافته(مرفق بالصور والفيديو).

باتت شوارع العاصمة السورية دمشق، تعج بالمتسولين، الذين ازدادوا خلال السنوات الأخيرة، فيما يرى مراقبون أن ذلك هو نتيجة لارتفاع مستوى الفقر وعدم قدرة الكثير من السكان على توفير احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى وجود شبكات تدير المتسولين يرجح؛ أنها مرتبطة بحكومة دمشق.(مرفق بالصور)

الثقافة والفن

يتميز مهرجان الشهيد "يكتا هركول" للمسرح بدورته السادسة التي انطلقت في 27 آذار الجاري، بغلبة مشاركة نصوص "مسرح العبث" الذي يتميز بأنه نتاج ظروف سياسية وسلبية. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

بعد الانفراجة في ملف العلاقات السعودية - الإيرانية، كشفت وزارة الخارجية السعودية، أن هناك مباحثات بين الرياض ودمشق؛ لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية، فما هي الظروف التي دعت الرياض للذهاب إلى هذا المسار؟ وما هو الموقف الأميركي من ذلك؟(مرفق بالصور)

ANHA