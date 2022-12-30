مخطط وكالة أنباء هاوار 30 – 12 – 2022

بمشاركة مجموعة من الفنانيننات، تقام حفلة فنية بمناسبة حلول رأس السنة، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن، في تمام الساعة الـ 16:30 (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت إدارة مخيم الهول أن المخيم معرض للخروج عن السيطرة في أي وقت، إذا استمرت هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، ما سيشكل كارثة إنسانية على العالم أجمع(مرفق بالصور والفيديو).

طالب أعضاء مؤسسات مدنية في ريف دير الزور الشرقي، اللجنة الأوربية لمناهضة التعذيب (CPT) بتقديم معلومات بخصوص القائد عبد الله أوجلان، وطالبوا جميع الشعوب التي تطالب بالحرية بدعم مطلبهم(مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي مدينة منبج أن تصعيد دولة الاحتلال التركي لهجماتها على شمال وشرق سوريا؛ هدفها زعزعة أمن المنطقة، والسعي لإعادة إنعاش داعش، والهجوم الذي تعرض له مقر قوى الأمن الداخلي في مدينة الرقة دليل على ذلك(مرفق بالصور والفيديو).

حذّر حسن كوجر حكومة دمشق من ارتكاب خطأ تاريخي والاتفاق مع دولة الاحتلال التركي على ضرب شمال وشرق سورية برعاية روسية، وطالب دمشق بالتصالح مع الشعب السوري وليس دولة الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

أشار رئيس قسم شؤون المساجد في مدينة الحسكة، إلى أن تحويل الاحتلال التركي ومرتزقته مزار شهداء سري كانيه إلى نقطة عسكرية؛ هو اعتداء صارخ ومنافٍ للشريعة الإسلامية، مناشداً المسلمين "الوقوف وقفة جدية مع شعب شمال وشرق سوريا وأبنائهم الشهداء"(مرفق بالصور والفيديو).

لم يستبعد سياسيون كرد تورط أجهزة الاستخبارات الفرنسية في مجزرة باريس الثانية، وطالبوا الفرنسية بكشف حقيقة المجزرة للرأي العام ومحاسبة المسؤولين عنها(مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

شدد الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار على ضرورة البحث عن حل نوعي جديد للأزمة السورية، مطالباً حكومة دمشق بتغيير تعاطيها مع الأزمة والبدء بتفاهم مع الإدارة الذاتية ينهي معاناة السوريين(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

تواصل دولة الاحتلال التركي قطع مياه الشرب عن ما يقرب من مليون ونصف نسمة في مقاطعة الحسكة منذ أواخر آب الماضي(مرفق بالصور والفيديو).

يأمل المهجرون في مخيمات، برخدان وواشوكاني وسري كانيه وتل السمن، أن يكون 2023 عام عودتهم إلى أرضهم وديارهم وقراهم، وأن يعم السلام وتتحقق حرية القائد أوجلان الجسدية(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA