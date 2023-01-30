مخطط وكالة أنباء هاوار 30 – 1 – 2023

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة ذكرى شهداء شهر كانون الثاني وذلك في صالة مرشو بمدينة الحسكة، الساعه 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة ذكرى شهداء شهر كانون الثاني، وذلك في صالة مرشو بمدينة الحسكة الساعه 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنطلق حملة جمع التواقيع لرفع العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان والمطالبة باطلاق سراحه، وفي ذلك في مدينتي منبج وكوباني، الساعة 11:00 (مرفق بالفيديو والصور).

أوضح المهندسين المشاركين في المنتدى الهندسي الفني الأول في شمال وشرق سوريا أن للمنتدى أهمية كبيرة للحفاظ على المناطق الخضراء وتوعية السكان حول التضخم السكاني، وأكدوا أن على ضرورة المساواة بين القرى والمدن من الناحية الخدمية لتخفيف الهجرة. (مرفق بالفيديو والصور).

اضطرت بلدية الشعب بحيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، تعليق أعمالها الخدمية لتقتصر فقط على النظافة؛ بسبب الحصار الجائر من قبل حكومة دمشق على الحيّين. (مرفق بالفيديو والصور).

شجب رئيس حركة التجديد الكردستاني، الدكتور رزكار قاسم العزلة التي تفرضها الدولة التركية المحتلة على القائد عبد الله أوجلان، لافتاً إلى العزلة تتعارض مع الدستور التركي والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأكد أن النضال ضد العزلة يتطلب تحركاً شاملاً من قبل جميع الأحزاب والحركات الديمقراطية.

أكد رئيس المكتب الفني في بلدية الشعب بحي الشيخ مقصود، أن سبب انهيار المبنى يعود إلى تسرب المياه إلى الأساسات، كشف عن وجود35 مبنى مهدد بالانهيار، وشدد على ضرورة الإبلاغ عن أي مشاكل تتعلق بالبناء. (مرفق بالفيديو والصور).

أشاد أهالي مدينة كوباني بالانتصار الكبير الذي تحقق على مرتزقة داعش في مدينتهم منذ أكثر من 8 سنوات، لكنهم حذروا من خطر الاحتلال التركي ومساعيه؛ لإحياء مرتزقة داعش. (مرفق بالفيديو والصور).

تقرير

شهدت الأيام الأخيرة الماضية، زيارات وتحركات مريبة لرئيس مخابرات دولة الاحتلال التركي، هاكان فيدان الذي زار السودان وليبيا وسط مخاوف مصرية من أهداف أنقرة وسياساتها في هذه الدول التي تدخل ضمن ملفات الأمن القومي المصري؛ ما أثار تساؤلات عن مستقبل العلاقة بين القاهرة وأنقرة في ظل التحركات التركية الأخيرة؟

ANHA