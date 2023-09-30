مخطط وكالة أنباء هاوار 30-9-2023

أكد تلامذة الصحفي والكاتب الثوري سيد آفران أنه أنشأ جيلاً مثقلاً بالعلم والمعرفة من الصحفيين الثوريين في شمال وشرق سوريا، وعلمهم ألف باء الإعلام الحر، وأنار لهم طريق معرفة تاريخهم المنسي، وعاهدوا على مواصلة النضال على نهج الإعلام الحر(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح أهالي كوباني أن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان هي بموافقة دولية؛ وأكدوا أن هدفهم اليوم هو كسر العزلة المفروضة على القائد"(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح مواطنون من مدينة الحسكة أن مساندة الديمقراطي الكردستاني للاحتلال التركي خيانة للقضية الكردية، وأكدوا الوقوف صفاً واحداً ضد كل من يحاول الاعتداء على أرضهم وشعبهم وقواتهم(مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا شهداء شهر أيلول، وذلك في قاعة مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي، الساعة 10.00 كما يستذكر مجلس عوائل الشهداء في في مدينة الحسكة ٩١ شهيداً استشهدوا في أوقات مختلفة خلال شهر أيلول في مراسم تقام بصالة رشو بالمدينة الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

برعاية هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة، يقيم أوكسترا روج آفا للأطفال بالتعاون مع كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية احتفالية فنية للأطفال في الكنيسة الكائنة بحي الأربوية بمدينة قامشلو، الساعة 17.00(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مجلس المرأة لعوائل الشهداء في مدينة حلب ببيان تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وذلك أمام مركزهم الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب في تمام الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).