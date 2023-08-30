مخطط وكالة أنباء هاوار 30-8-2023

أكد أعضاء مجلس عوائل الشهداء في مدينة الرقة أن هجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة على شمال وشرق سوريا، لن تثنيهم عن المقاومة والسير على درب الشهداء، وطالبوا القوى الدولية بوضع حد لها. (مرفق بالفيديو والصور).

شاركت نساء انضممن إلى دورة فكرية، ما أحدثته الدورة من تغيير في شخصياتهن، ووصفنها بالخطوة الكبيرة نحو تحرير الذات ليصبحن أكثر وعياً وإلماماً بمناحي الحياة وتسيير شؤونهن. (مرفق بالفيديو والصور).

قال الناطق باسم لجنة الصحة في مقاطعة كوباني، إنهم نظموا 493 محاضرة، حضرها أكثر من 6 آلاف شخص في إطار حملة توعوية حول مخاطر المخدرات. (مرفق بالفيديو والصور).

تعمل المؤسسة العامة لإكثار البذار على غربلة وتعقيم البذار؛ لتوزيعها على المزارعين وفق حاجة الخطة الزراعية 2023 ـ 2024، وجهّزت حتى الآن أكثر من 10 آلاف طن في خطة تصل، لتجهيز 100 ألف طن من بذار القمح وبـ 16 صنفاً. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد الباحث العراقي جواد البيضاني، أن وزير خارجية الاحتلال التركي هاكان فيدان، حاول مقايضة حل أزمة العراق المائية مقابل تقديم بغداد لتنازلات أمنية واقتصادية، إلا أنه غادر العراق دون تحقيق أي نتائج.

زار وزير الخارجية الإيراني جدّة الأسبوع الماضي، مسبوقاً بتهديدات للسعودية من الحوثيين في اليمن، ومتبوعاً بهجمات على السعودية من إعلام "حزب الله" في لبنان. الزيارة معروفة الأهداف لمتابعة مسار العلاقات المستعادة بين الدولتين. أما التهديدات فتبحث عن تغيير ما تتوخّاه طهران في سياسات الرياض، فما الأسباب الحقيقية وتداعيات هذا التقارب؟

تدلى مجالس عوائل الشهداء في نواحي مقاطعة قامشلو ببيان بخصوص الذكرى السنوية الثانية لمجزرة خليفان التي ارتكبتها قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني بحق قوات كريلا، أمام مباني المجالس في كل ناحية، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يعقد المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جلسة للمصادقة على قانون غسيل الاموال في مبنى الإدارة الذاتية في مدينة الرقة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي مجلس عوائل الشهداء في ناحيتي درباسيه و تل تمر ببيانين منفصلين بصدد الذكرى السنوية لاستشهاد شهداء خليفان على يد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تستمر فعليات المهرجان الأدبي الأول في مدينة الرقة لليوم الثاني في المركز الثقافي في مدينة الرقة، الساعة 18.00 (مرفق بالفيديو والصور).