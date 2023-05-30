مخطط وكالة أنباء هاوار 30 - 5- 2023

أكد عوائل الشهداء أنهم يستمدون قوتهم في النضال من مقاومة القائد عبد الله أوجلان، الذي يعد أملاً في الحرية وحل القضية الكردية، وأكدوا: "سنظهر وفائنا لقائدنا عبر تصعيد النضال وتنظيم الفعاليات الحاشدة"(مرفق بالصور والفيديو).

أعربت أسر الشهداء عن رفضها لتطويق مخيم مخمور (الشهيد رستم جودي) من قبل الجيش العراقي، مشددة على دعمهم لمقاومة أهالي مخمور بالقول: "لن نتخلى عنهم مهما كلف الأمر"(مرفق بالصور والفيديو).

أشار صالح مسلم إلى أنّ فاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية قد أظهرت بالأساليب القذرة والتحالف مع المافيا وحزب الله، أنّها حقّقت انتصاراً في الانتخابات، لكنّها في الواقع تنهار من الداخل وستدخل مرحلة مظلمة(مرفق بالصور والفيديو).

تشير التطورات الأخيرة في ليبيا إلى أن هناك حالة من التوافق التي تشهدها مباحثات ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبية بمدينة بوزنيقة المغربية(مرفق بالصور).

سيواجه رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، العديد من الأزمات السياسية التي خلقها هو بنفسه، لكن السؤال الأهم هو كيف سيتعامل أردوغان مع هذه الأزمات التي افتعلها هو بنفسه؟(مرفق بالصور).

يطلق مؤتمر ستار في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، فعالية لتوزيع بروشورات لتوجه المقاومة في وجه العزلة المشددة التي تمارس بحق القائد عبد لله أوجلان (مرفق بالصور والفيديو).

يقيم مجلس عوائل شهداء في ناحية تل براك بمقاطعة قامشلو، محاضرة حول "قيم الشهادة والشهداء وتوجيهات القائد عبد الله اوجلان"، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة مراسم استذكار شهداء شهر أيار، وذلك في صالة سردم بمدينة الحسكة في الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مكتب تجمع نساء زنوبيا بريف دير الزور الغربي كونفرانسه الأول الساعة 10.00 في منطقة السبعة كيلو بريف دير الزور الغربي(مرفق بالصور والفيديو).

يختتم معرض الفن التشكيلي في نسخته الثامنة وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، الساعة 17.00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA