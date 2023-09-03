مخطط وكالة أنباء هاوار 3 – 9 - 2023

أكد شيخ عشيرة العلّي، الشيخ رمضان الرحال أن شيوخ ووجهاء عشائر الرقة يدعمون قوات سوريا الديمقراطية في عملية "تعزيز الأمن"، ودعا الأهالي إلى تسهيل العملية ومساندة قوات سوريا الديمقراطية(مرفق بالصور والفيديو).

طرح سياسيون سوريون تطبيق الإدارة الذاتية ف عموم سوريا، كنموذج يلبي متطلبات الشعب السوري، في تعليق على ما تشهده أجزاء من البلاد من احتجاجات وتظاهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، ومطالِبة بحل الأزمة السورية التي طال أمدها(مرفق بالصور والفيديو).

أشار الصحفي بوتان جرمياني إلى قيام هاكان فيدان بتشكيل تحالف رسمي ضد كركوك قبل الانتخابات، بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والتركمان الفاشيين والعرب البعثيين(مرفق بالصور).

قال أعضاء فرق فنية عربية وسريانية ان مشاركتهم في مهرجان الطفل يأتي من أجل اظهار الثقافة الفنية والاجتماعية لمكونات المنطقة ولدعم وتطوير المواهب الفنية للأطفال(مرفق بالصور والفيديو).

فقدت مهجّرة من عفرين ساقها في مقاطعة الشهباء، ليفقدها حصار حكومة دمشق حياتها بعدها (مرفق بالصور والفيديو)..

رأى مراقبون أن الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها السويداء ومناطق سورية أخرى قد تكون نتائجها مختلفه عن السابق، كما قام وزير خارجية إيران خلال زيارة إلى دمشق بمتابعة التفاهمات التي أبرمها رئيسي مع الأسد، فيما توقع متابعون أن يشهد لبنان خريفاً ساخناً بسبب تعثّر الحلول السياسية وتصاعد التوتر، فيما رأت تقارير أن انقلاب الغابون سيؤدي لإكمال مسار الديكتاتورية في البلاد الأفريقية(مرفق بالصور).

يدلي مجلس عوائل الشهداء في مدينة منبج ببيان بصدد الاعتداءات الاخيرة على ريف منبج في تمام الساعة 09.00 من امام مجلس عوائل الشهداء(مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي مدينة الطبقة جثمان الشهيدين محمد عبد القادر وأنس الرحال في مراسم ينظمها مجلس عوائل الشهداء، إلى المثوى الأخير في مزار الشهداء، الساعة 09.30(مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي ناحية تربه سبيه جثمان الشهيد، عضو قوى الامن الداخلي شجاع الهزاع إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد دلشير، الساعة 10.00، فيما يشيع أهالي مدينة قامشلو جثمان الشهيد أحمد يعقوب في مراسم إلى مزار الشهيد دليل صاورخان، الساعة17.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تختتم فعاليات المهرجان السادس للطفل في إقليم الفرات بتقديم عروض فنية من قبل فرق الاطفال المشاركة في المهرجان وذلك في مركز باقي لثقافة والفن بمدينة كوباني(مرفق بالصور والفيديو).