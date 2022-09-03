مخطط وكالة أنباء هاوار 3 – 9 - 2022

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها قوات حماية المجتمع- المرأة ومؤتمر ستار تحت شعار "أين ضميركم وعدالتكم"، في يومها الثالث والعشرون أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو، الساعة الـ10:00.(مرفق بالفيديو والصور)

يدلي النازحين العراقيين في مخيم روج ببيان في منطقة ديرك، لمطالبة الحكومة العراقية للاستجابة لنداءهم وعودتهم إلى مناطقهم. الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم الجمعية الثقافية السريانية في سوريا مهرجان مردوثو السنوي الثاني، وذلك في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا الساعة 18.00 .(مرفق بالصور والفيديو)

يخرج اهالي ناحية الهول شرق مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا في مظاهرة منددة باستمرار هجمات دولة الاحتلال التركي واستمرار صمت القوى الدولية ، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو(.

أكدت عضوة مكتب العلاقات لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو، أن هدف دولة الاحتلال التركي من تقاربها مع حكومة دمشق هو الاحتلال وتطبيق مشروع الميثاق الملّي، مشيرة إلى أن مشروع الإدارة الذاتية هو الحل الوحيد للأزمات في الشرق الأوسط. (مرفق بالفيديو والصور)

أشاد قاطنو مخيم الهول، أخطر مخيمات العالم، بحملة "الإنسانية والأمن"، وأكدوا أن وضع المخيم قد ساء بعد تصاعد هجمات وتهديدات دولة الاحتلال التركي لشمال وشرق سوريا، مؤكدين أن لتركيا يد فيما يحصل في المخيم، آملين من القوى الأمنية والعسكرية إعادة الأمان والقضاء على خلايا داعش بأسرع وقت. (مرفق بالفيديو والصور)

نددت أمهات الشهداء بطريقة تسليم دولة الاحتلال التركي لرفات الشهيد هاكان أرسلان (ولات جيا) لوالده، وقلن إنهن يشعرن بألم والدة الشهيد ولات ويعشنه، واعتبرن صمت المجتمع الدولي مساعدة لدولة الاحتلال التركي. (مرفق بالفيديو والصور)

أكد سكان حي غويران وأحد وجهاء عشيرة اللهيب، على مساندتهم لحملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول، مشددين على أنه لا يمكن إنهاء خطورة مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا إلا بإنشاء محاكم دولية أو إعادتهم إلى بلدانهم. (مرفق بالفيديو والصور)

أكدت عوائل شهداء من مدينة الرقة أن التكاتف وتلاحم المكونات والدفاع الذاتي هو الأساس في دحر المحتل التركي ومرتزقته، وأوضحوا "أن تكاتفنا وتضحيات شهدائنا حرر مناطق شمال وشرق سوريا من مرتزقة داعش وسنقدم المزيد لدحر المحتل التركي".(مرفق بالفيديو والصور)

قالت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات نصرة درويش بأن "باشور كردستان (جنوب كردستان) أصبحت ساحة لتصفية المناضلين والثوريين الكرد عبر استهدافاهم على يد عملاء دولة الاحتلال التركي"، مؤكدة بأن الأمر تخطى حدود العقل حيث يخرج عملاء دولة الاحتلال التركي في وضح النهار ليغتالوا مناضلينا. (مرفق بالفيديو والصور)

تحليل

حقّقت الوطنية الكردية التي لم تتمكّن من الظهور مطلع القرن، ازدهارها الأخير مع حزب العمال الكردستاني، وكان هذا الازدهار لا مثيل له. حيث سلكت الوطنية الكردية دربها مع حزب العمال الكردستاني وكلّما مرّ الوقت أصبحت نهراً أعمق.