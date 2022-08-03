مخطط وكالة أنباء هاوار 3 – 8 - 2022

استذكاراً لمجزرة شنكال في ذكراها الثامنة تنظم هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة محاضرة بعنوان "الجرح المخزي في خاصرة البشرية، سنجار شنكال" وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو،الساعة 20:00. (مرفق بالفيديو والصور)

أستذكاراً لمجزرة شنكال في ذكراها الثامنة تدلي مجالس ومؤسسات الإدارة الذاتية بياناً إلى الرأي العام وذلك في ناحية كركي لكي، الساعة 11:00. (مرفق بالفيديو والصور)

استذكاراً لمجزرة شنكال في ذكراها الثامنة يدلي البيت الإزيدي بياناً إلى الرأي العام وذلك أمام مبنى الأمم المتحدة في حي السياحي بمدينة قامشلو،الساعة 10:00. (مرفق بالفيديو والصور)

يشيع أهالي ناحية ديرك الشهيد هيوى باران إلى مدينة سليمانية في اشوركردستان انطلاقاً من مشفى ديرك والتوجه نحو معبر سيمالكا، الساعة 08:30. (مرفق بالفيديو والصور)

برعاية مؤتمر الإسلام الديمقراطي تنظم المؤسسة الدينية في مدينة الرقة خيمة اعتصام ضد تهديدات الاحتلال التركي على المنطقة تستمر لمدة يومين متتالين وذلك في ساحة الإطفائية وسط مدينة الرقة. (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي تجمع نساء زنوبيا والإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة بيانات منفصلة للتنديد بمجزرة شنكال. (مرفق بالفيديو والصور)

يلقي مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر بيانا للرأي العام، لاستنكار مجزرة شنكال. وذلك في مركز الناحية، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يلقي مجلس ناحية الدرباسية لاستنكار مجزرة شنكال. وذلك في مركز الناحية، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو)

يدلي مجلس ناحية تربه سبيه ببيان باسم مكونات الناحية لاستنكار مجزرة شنكال امام مركز اتحاد المراة الايزيدية في اقليم الجزيرة الكائن وسط ناحية تربه سبيه. الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور)..

يدلي مجلس ناحية جل اغا ببيان باسم مكونات الناحية لاستنكار مجزرة شنكال امام دائرة المياه الكائن وسط ناحية جل اغا، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

استبعد الناطق باسم حزب سوريا المستقبل، موفق الأحمد، إمكانية إيجاد حل للأزمة السورية بدون مشاركة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. (مرفق بالفيديو والصور)

أكّدت أمهات الشهداء أنّهن سيدافعن عن منجزات أبنائهنّ الشهداء حتّى النهاية، وقلن: "تشنّ الدولة التركية حرباً لا أخلاقية عبر الهجمات التي تنفّذها بالطائرات المسيّرة. فيما ستدحر مقاومتنا جميع مخططاتها".(مرفق بالفيديو والصور)

أكد أهالي ناحية زركان، رجالاً ونساء، استعدادهم للدفاع عن الناحية مع استمرار الهجمات التركية عليهم منذ ما يقرب من 3 أعوام متتالية. (مرفق بالفيديو والصور)

افتتح اتحاد المهن الطبية في مدينة الطبقة خلال الأسبوع المنصرم دورة تدريبية للإسعافات الأولية انضم إليها عدد كبير من أبناء الطبقة وذلك تطبيقاً لقرار حالة الطوارئ ولتوعية الأهالي بمجال الإسعافات الأولية. (مرفق بالفيديو والصور)

أعرب ذوو الشهداء في مقاطعة الحسكة عن دعمهم لحملة "القسم" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية، والتي تستهدف العملاء والجواسيس، مطالبين بمحاسبة في محاكمات شعبية؛ ليكونوا عبرة لكل من تسوّل له نفسه بيع أهله ووطنه للأعداء مقابل المال. (مرفق بالفيديو والصور)

أكد وجهاء وشيوخ عشائر عربية وكردية في مدينة الحسكة أن العشائر وظفت جميع إمكاناتها لحماية المنطقة من أي هجوم محتمل للاحتلال التركي، وقالوا إنهم يقفون في خندق واحد مع قوات سوريا الديمقراطية في التصدي للهجمات، لافتين إلى أنهم يعوّلون على اتحادهم معاً وليس على أي قوة خارجية. (مرفق بالفيديو والصور)

تقرير

بدأت هجمات الاحتلال التركي بالطائرات المسيّرة في كوباني ولا تزال مستمرّةً إلى الآن في ظلّ صمت عالمي. ودول العالم أيضاً شريكةً في الجريمة من خلال بيع أدوت المجزرة. متى صُنعت واُستخدمت أدوات المجزرة هذه؟ ومن الذي يبيع قطعها وأجزاءها للدولة التركية؟

ثمانيةُ أعوام مرّت على المجزرة التي تعرّضت لها الكرد الإيزيديّين في قضاء شنكال بالعراق والتي ارتكبها مرتزقة داعش. هذه المجزرة كانت الأكثرَ دمويةً ووحشيّة في القرن الحادي والعشرين. وعلى الرغم من مضيّ كلّ هذه الأعوام إلّا أنَّ جرحَ الشعب الإيزيدي، وخاصّة النساء الإيزيديّات، لم يتمّ تضميدُه بعد، إذ إنهم ما زالوا ينتظرون تحقيق العدالة حتى الآن.

كردستان

قال سعدون خلف قاسو الذي يعيش في بلدة تل عزير في شنكال إنّهم كانوا يخشون من مهاجمة داعش لهم منذ دخوله إلى الموصل. وأشار قاسو إلى أنّهم كانوا يثقون بالبيشمركة والجيش العراقي ولم يتوقّعوا يوماً أن يترك البيشمركة المجتمع الإيزيدي وحده ويلوذ بالفرار.

ANHA