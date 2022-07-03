مخطط وكالة أنباء هاوار 3 – 7 – 2022

يدلي اتحاد الفلاحين لشمال وشرق سوريا بيانا للرأي العام حول تأثير استمرار تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، وذلك في مدينة الحسكة الساعة ١١.00(مرفق بالصور والفيديو).

دعا الباحث الأميركي، مايكل روبن، إلى تصنيف دولة الاحتلال التركي كدولة راعية للإرهاب، مشيراً إلى أن الاستخبارات التركية تنسق مع داعش و"تنظيم القاعدة" وتمدهم بالدعم، منتقداً ضعف موقف بلاده (أميركا) من الممارسات التركية(مرفق بالصور).

الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) هو المسؤول الأول عما يحدث في قضاء شنكال لعدة أسباب؛ أبرزها ما ذكره سياسي إيزيدي "عدم اعترافه بالإدارة الذاتية في شنكال والقوات الإيزيدية، ومنع عودة النازحين الإيزيديين إلى مناطقهم، وعدم التحقيق في مجزرة 3 آب 2014"، مشدداً على ضرورة اعتماد الشنكاليين على أنفسهم في الدفاع عن أرضهم(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات، أوصمان خلف أن اتفاق مدريد مؤامرة جديدة ضد الكرد، وحان الوقت ليتحركوا دبلوماسياً، مؤكداً "أن مشروع الكرد ديمقراطي ولا يتوافق مع مشاريع الدول الساعية إلى فرض هيمنتها على المنطقة"(مرفق بالصور والفيديو).

تشير الأرقام الهائلة لحوادث القتل والاغتيالات في مدينة درعا إلى مدى تدهور الوضع الأمني بعد إجراء حكومة دمشق لما تسمى "التسويات"، والتي عدها الكاتب والصحفي السوري، عدنان علي، بأنها "لا تشكل حلاً حقيقياً، لأنها لا تعالج أسباب التصادم بين النظام والناس، والمتمثلة في الاعتراض الشعبي على نظام الحكم المطلق"(مرفق بالصور).

أكدت أمهات وشابات من مدينة كوباني، أنهن مستعدات للدفاع عن المنطقة إلى جانب القوات العسكرية في وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية، لافتات إلى أن هجمات الاحتلال التركي لن تفيد مهما تصاعدت ولن يحقق من هجماته شيئاً(مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

اكدت أحزاب شمال وشرق سوريا ان المناطق المحتلة من قبل الدولة التركية تشكل ملاذاً امنة لمرتزقة داعش. وقالت:" يجب على حكومة دمشق ان تحمي حدودها بحسب القوانين. لان عدو شمال وشرق سوريا عدو سورية كافة."(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

تعمل لجنة الجنولوجيا في مدينة حلب على تنظيم مشروع يضم ورشات حوارية للرجال مبنية على مبدأ البحث التجريبي، وذلك تحت شعار "تغيير الشخصية للوصول إلى مجتمع حر"، لمعرفة الأسباب الكامنة وراء جرائم القتل والانتحار التي تطال الجنسين وخاصة النساء(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

أفادت مصادر محلية من السويداء بتنفيذ مرتزقة داعش عدة هجمات شرقها، في حين يسعى الإطار التنسيقي للحصول على دعم القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الساحة العراقية، في إدارته لدفة العملية السياسية(مرفق بالصور).

الثقافة والفن

تختتم فعاليات مهرجان السلام للطفولة الذي يقام في مدينة الطبقة في يومه الرابع وذلك بعرض لوحات فنية للأطفال على خشبة مركز الثقافة والفن في الطبقة (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA