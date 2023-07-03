مخطط وكالة أنباء هاوار 3 – 7 - 2023

كان حلمه اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان وقد تمكن من تحقيقه عام 1986، يقول الشخصية الوطنية أحمد بيري: "عندما التقيته اقشعر بدني أمام هيبته، تحدث إلينا ٦ ساعات وكأنها دقائق، كان حديثه مفعماً بالروح"(مرفق بالصور والفيديو).

شددت إداريات ونساء من حلب ومقاطعة قامشلو، على أهمية تعزيز النساء تنظيمهن في مواجهة كافة الهجمات التي تستهدف أعمدة ثورتهن(مرفق بالصور والفيديو).

لا تنفك دولة الاحتلال التركي ترتكب الجرائم في مقاطعة عفرين المحتلة منذ احتلالها، ففي 6 أشهر الأولى من العام 2023، قتلت ومرتزقتها 12 واختطفت 173 شخصاً بينهم نساء، فضلاً عن بناء وتجهيز 6 مستوطنات(مرفق بالصور).

ازدادت حالات السرقة في مناطق سيطرة حكومة دمشق بمدينة حلب، وباتت تحصل في وضح النهار(مرفق بالصور).

بعد الصراع الذي دار بين متزعم فاغنر والرئيس الروسي، والذي بات بمثابة نقطة تحوّل سياسية لدى حاكم الكرملين، كثُرت التساؤلات عن مستقبل الأخير(مرفق بالصور).

تدلي مديرية المياه في مدينة الحسكة ببيان حول قطع الاحتلال التركي لمياه محطة علوك وذلك الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار في ناحية تل براك بمقاطعة قامشلو فعالية لاستذكار الشهيدة زيلان، وذلك في قاعة مجلس الناحية الساعة، 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA