مخطط وكالة أنباء هاوار 3 – 6 - 2023

استنكرت أسر الشهداء في قامشلو العقوبات الانضباطيّة التي تُفرض على القائد عبد الله أوجلان، وأكّدوا على: "سنواصل النضال في سبيل تحقيق الحريّة الجسديّة للقائد أوجلان". (مرفق بالفيديو والصور).

نُشر عددٌ من الرسائل التي كتبها أطفال شمال وشرق سوريا للقائد عبدالله أوجلان على شكل طبعة (مجلّة) خاصّة. (مرفق بالفيديو والصور).

يصمم مهجّرو عفرين في مخيم العودة، على المقاومة والنضال والصمود حتى العودة إلى عفرين. (مرفق بالفيديو والصور).

أثر الحصار المفروض على مقاطعة الشهباء، بشكل كبير على إنتاج الأراضي الزراعية ووفرة المحاصيل في مقاطعة الشهباء، لعدم تمكن المزارعين من الحصول على الأسمدة وفقدان المحروقات لري الأراضي في مواعيدها. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد حسين عثمان أن: "القوى الاحتلالية وُجدت لتكريس واقع الانقسام"، وأوضح أن المعضلة السورية بحاجة إلى جلوس كل من يؤمن بالحل الديمقراطي السلمي دون إقصاء أي من الأطراف الوطنية إلى طاولة الحوار، نتوقع أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة حوارات وانفتاح على هذه المبادرة. (مرفق بالفيديو والصور).

تتحضر حركة الهلال الذهبي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية لإصدار أول كليب لها يحمل عنوان "عفرين وكوباني"، والذي تأخّر بسبب الزلزال الذي ضرب باكور وتركيا وتأثرت به مناطق عدة في سوريا، وتسبّب بفقدان المئات لحياتهم. (مرفق بالفيديو والصور).

يرجّح باحثون بأن مسار الحرب في أوكرانيا سيتجه إلى المزيد من التصعيد، وقد تلجأ روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية، وذلك لأن موسكو ترى في تمدد الناتو ومد أوكرانيا بالسلاح خطراً وجودياً عليها.

ينظم اتحاد المرأة الشابة في اقليم الفرات ورشة عمل بصدد العزلة المفروضة على القائد عبدالله اوجلان بمقر اقليم الفرات بمدينة كوباني، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).