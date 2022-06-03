مخطط وكالة أنباء هاوار 3 – 6 - 2022

أدانت نائبة الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إدارة منبج موقف المجتمع الدولي وانتقدت صمت البلدان العربية إزاء تهديدات الدولة التركية بشن هجوم على شمال وشرق سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

اعتبرت شخصيات أرمنية وسريانية في مقاطعة الحسكة، هجمات وتهديدات دولة الاحتلال التركي المستمرة على شمال وشرق سوريا، استهدافاً لعموم مكونات الشعب السوري، مؤكدة رفضها القاطع لمساعيها الاستعمارية في المنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

علّقت الكاتبة جانيت بيال على تهديدات الدولة التركية المحتلة بإمكانية شنّ هجوم احتلالي جديد على مناطق شمال وشرق سوريا قائلةً: "مثلما دعم العالم أوكرانيا، ينبغي عليه الآن تقديم الدعم ذاته لنضال الكرد"(مرفق بالصور).

أشار الرؤساء المشتركون للمجالس والكومينات إلى أن الشعب هو القوة الأساسية التي يعولون عليها في حال تعرض المنطقة للمخاطر الخارجية، وكذلك أكدوا بأن الفترة المقبلة حساسة جداً، وتتطلب منهم المزيد من العمل والتنسيق بين الكومينات والمجالس والشعب ضمن مناطق(مرفق بالصور والفيديو)

أوضح مثقفو ومواطنو شمال وشرق سوريا أن سياسات دولة الاحتلال التركي، عبر تشديد العزلة على القائد أوجلان، تهدف إلى منع انتشار أفكاره التي تضمن حل جميع قضايا ونزاعات الشرق الأوسط، مؤكدين أن تحويل فكره إلى واقع معاش، أفضل ردّ على سياسات دولة الاحتلال التركي القمعية(مرفق بالصور والفيديو)

أكد المحاضر في الجامعة اللبنانية، الدكتور صلاح أبو شقرا، إن التعاون العربي - الكردي ضرورة مُلحّة لما فيه من مصلحة للشعبين، العربي والكردي، خاصة في ظل هذه الظروف، مشيراً إلى أن العثمانية الجديدة لا تهدد الكرد فقط، بل جميع شعوب ودول المنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

أكد فنر الكعيط أن خلايا مرتزقة داعش تستغل التهديدات والهجمات التركية على شمال وشرق سوريا لإعادة إحياء نفسها من جديد، وشدد على ضرورة إسراع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لحل ملف المرتزقة لما له خطورة على المنطقة والعالم(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أكد الكاتب والناشط السياسي، حسين فقه، أن حركة حرية كردستان وحدت المجزأ وخلقت شخصية كردية تعي ذاتها وتمتلك الإرادة التي تصون وتحمي تلك الذات، وأوضح أن الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) أصبح أسير العلاقة التركية المشوهة والتبعية المريضة، وسياساته كلفت الكرد خسارة مناطق واسعة(مرفق بالصور).

المرأة

أكدت عضوة منسقية مؤتمر ستار، وليدة بوطي أن قرار حكم المؤبد الصادر عن محكمة تركية بحق المقاتلة جيجك كوباني، منافية للقوانين الدولية وبعيدة عن القيم الإنسانية(مرفق بالصور).

العالم والشرق الأوسط

وصلت المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي بين الغرب وإيران ـ المبرم عام 2015 ـ إلى طريق مسدود، حيث سادت النبرة التشاؤمية هذه الأيام بعد أن كانت هناك آمال كبيرة بالوصول إلى تفاهم على ملفات المنطقة(مرفق بالصور).

ANHA