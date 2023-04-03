مخطط وكالة أنباء هاوار 3 – 4 - 2023

ينظم مؤتمر ستار وقوات الحماية الجوهرية في ناحية تربه سبيه اجتماعاً جماهيرياً للحديث عن اسبوع البطولة والمقاومة وميلاد القائد عبد الله أوجلان، في صالة حزب الاتحاد الديمقراطي في الناحية، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار في ناحية ديرك محاضرة حول حياة القائد عبد الله أوجلان بالتزامن مع الذكرى السنوية لميلاد القائد عبدالله أوجلان، وذلك في مركز مؤتمر ستار بديرك، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

بالتزامن مع اقتراب ذكرى ميلاد القائد عبدالله أوجلان يجري مؤتمر ستار في ناحية عامودا زيارات إلى عوائل الشهداء، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس مدينة قامشلو وبلدية الشعب حملة لزراعة الأشجار في حديثة الشهيد باران في المدينة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم منصة إيكولوجيا النسائية حملة لزراعة الأشجار في قرية توبز التابعة لناحية عامودا، الساعة 12.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس المنطقة الشرقية فعالية لزراعة الأشجار في مقبرة الشهداء في قرية أبو حمام في ريف دير الزور الشرقي، (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي نساء زنوبيا في الطبقة وريفها ببيان بخصوص حالات الانتحار المتكررة في المنطقة، (مرفق بالفيديو والصور).

استنكر وجيه عشيرة بني سلطان الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بحق المواطنين في المناطق المحتلة، وأكد أن مجزرة جندريسة دليل على كراهية الاحتلال؛ للكرد والشعوب التواقة للحرية. (مرفق بالفيديو والصور).

تعمل بلدية الشعب في مدينة الطبقة شمال وشرق سوريا، على تزويد حديقة 4 نيسان في المدينة بخدمات إضافية والتحضير لزراعة 200 شجرة في الحديقة؛ احتفاءً بميلاد القائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد خبراء وباحثون عرب أن قرار منظومة المجتمع الكردستاني بوقف العمليات العسكرية ضد جيش الاحتلال التركي يعكس سموه والتزامه الأخلاقي والإنساني والذكاء السياسي الذي تتمتع به قيادات المنظومة، ورغبتها في السلام.

تقرير

تكررت الهجمات الإسرائيلية في سوريا على أهداف مرتبطة بإيران التي توعدت بالرد، فيما اعتبر باحث أن الأدوار والسياسات الإقليمية والدولية المتدخلة في سوريا تتواصل بمستويات من التوافق والاصطفاف؛ لتنفيذ استراتيجية كل طرف منهم على حساب الشعب السوري، منوهاً أن المؤشرات تتنامى لجهة اتساع دائرة التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

العالم

يكتنف الغموض مستقبل الانتخابات العراقية بعد تمرير البرلمان تعديلات على قانون الانتخابات وفق نظام "سانت ليغو"، والتي أثارت جدلاً واسعاً بين النواب والقوى السياسية؛ إذ يرجح مراقبون من أن العراق مقبل على احتجاجات شعبية بسبب "كسر إرادة" الشارع، فيما يرى آخرون أن التصعيد الشعبي وارد إلا أن دوره لن يكون فاعلاً في تغيير مجريات القضية.

المرأة

أكدت أمهات شهيدات وحدات حماية المرأة (YPJ) في ذكرى تأسيس الوحدات، أن بناتهن خضن مقاومة عظيمة وفق نهج القائد عبد الله أوجلان الذي حثَّ المرأة على المطالبة بحقوقها وحريتها. (مرفق بالفيديو والصور).

تحليل

على الرغم من أن الانتهاكات والجرائم لم تتوقف بحق الكرد ومقدساتهم وممتلكاتهم وتراثهم في مدينة عفرين منذ 5 أعوام، إلا أن مجزرة جندريسة تعتبر الشعرة التي قصمت ظهر البعير، والتي أسقطت ورقة التوت الأخيرة وكشفت عن عورة كل المشاركين في احتلال عفرين، وكشفت عن تلك الذهنية العنصرية والحقد الدفين لها حيال الشعب الكردي، ولتعري في نفس الوقت دور الأحزاب الكردية التي تتمسك بتبعيتها للائتلاف السوري الجناح السياسي لكافة المرتزقة الموجودين في عفرين.

ANHA