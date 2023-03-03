مخطط وكالة أنباء هاوار 3 – 3 - 2023

أكد الرئيس المشترك للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فريد عطي، إن الإدارة الذاتية مع الانفتاح على أساس مراعاة مصالح السوريين وحقوقهم. (مرفق بالفيديو والصور).

القائد أوجلان: "إنّ شعار المرأة ’لن نتحرّر ما لم يتحرّر القائد أوجلان‘ جيّد؛ لأنّني متحرّر فأنتنّ أيضاً ستتحرّرن. أثق جدّاً بالنساء المقاومات أمثالكن، وأعتقد أنّ القرن الـ 21 سيكون قرن تحقيق حريّة المرأة".

أكد عضو الإدارة في لجنة حملة جمع التواقيع لإنهاء العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، أحمد خوجه أن الحملة مستمرة ولن تتوقف حتى تحقيق حرية القائد الجسدية. (مرفق بالفيديو والصور).

تقرير

يقاوم الشعب الكردي السياسة العنصرية التي تنتهجها حكومة دمشق وأنقرة والهادفة إلى تهجيرهم، بوضع خيم فوق أنقاض منازلهم المدمرة في جندريسة بعد الزلزال، فلا المساعدات وُزعت عليهم، ولا الحصار رُفع عنهم؛ كل ذلك لتغيير ديمغرافية مناطقهم.

عاد الحديث عن مسار التقارب بين حكومة دمشق والاحتلال التركي، وذلك بعد أن تباطؤ تقدم هذا المسار عقب الزلزال الذي ضرب شمال كردستان وتركيا وتأثرت به مناطق سورية عديدة. فما هي الظروف التي دفعت لتنشيط هذا المسار؟ وما هي النتائج المتوقعة خلال الفترة المقبلة؟

العالم

إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، استعداد بلاده لعمل عسكري ضد لبنان، وعزمه شن هجوم على طهران، شغل الأوساط الدبلوماسية في بيروت في الأيام الماضية، بعد رفع الجيش الإسرائيلي مستوى الاستعداد؛ لشن هجوم على منشآت نووية إيرانية، تهديدات بادلها حزب الله باستعداده للحرب، وهنا ثمة قلق جدي وحقيقي من حرب حقيقية ليخرج الطرفان من أزماتهما الداخلية العميقة.

المرأة

بدأت سوزدار كنعان إلى جانب عنايتها بأطفالها؛ بمشروعٍ منزليّ باسم "إبرة وخيط"؛ لإعادة إحياء التراث القديم القائم على التطريز اليدوي. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA