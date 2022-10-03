مخطط وكالة أنباء هاوار 3 – 10 – 2022

يشارك اهالي ناحية الهول التابعة لمقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا، في اجتماع جماهيري موسعا، لمناقشة اخر التطورات السياسية، الساعة ١٢.00 ، في مجلس الناحية.(مرفق بالصور والفيديو)

بينما تواصل دولة الاحتلال التركي شن الهجمات تباعاً على مناطق في باشور، تثير بعض الأرقام حول حقيقة القوة التي حشدتها تركيا داخل الأراضي الكردستانية المخاوف والكثير من التساؤلات حول مستقبل المنطقة(مرفق بالصور)

باتت شعوب العالم بما فيهم الشعب السوري وشمال وشرق سوريا خاصة ترزح تحت تأثير الأزمات الاقتصادية والمعيشية وذلك على وقع تصاعد الصراعات السياسية والعسكرية وارتفاع حدة الأزمة الاقتصادية العالمية، فكيف تأثرت المنطقة بالغلاء المعيشي؟ وما هي الحلول؟(مرفق بالصور).

ترك الفنان الكردي ريبر عيسى ورائه مسيرة نضال لـ 31 عاماً، لكن إرادته وعزيمته التي كان يستمدها من فكر القائد أوجلان في النضال لتطوير الفن الكردي وحمايته من سياسات الإبادة والصهر أثمرت في شخصية أولاده وطلابه(مرفق بالصور والفيديو).

يعتبر الترويج للمخدرات ونشرها في المجتمعات من أساليب الحرب الخاصة التي تلجأ إليها الجهات المعادية لشل قدرة الفئة الشابة خاصة، ولضرب مقاومة الأهالي والمهجرين في الشهباء تسهل حكومة دمشق عملية ترويج المواد المخدرة.(مرفق بالصور والفيديو).

اعتبر أهالي مقاطعة قامشلو أن الهجمات التركية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة؛ لإفراغها من سكانها، كما استنكروا صمت المجتمع الدولي، معتبرين أنه شريك في إبادة شعب المنطقة عبر المسيّرات التركية(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

استمرّت المرحلة الثانية من حملة الإنسانية والأمن التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي بمساندة وحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية في أخطر المخيمات في العالم لـ 24 يوماً؛ موجّهةً ضربةً موجعةً لخلايا داعش. هذا ونشطت خلايا داعش النائمة وبدأت بالتحرّك لعرقلة الحملة وشنّ هجماتٍ مضادة. في حين أُحبطت محاولاتهم ارتكاب المجازر، لكنّ الخطر لا يزال مستمرّاً(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

يوفر معمل روج للمنظفات جزءاً كبيراً من حاجة السوق المحلية من المنظفات، لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، إلى جانب توفير فرص عمل، معتمداً على خبرات محلية(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA