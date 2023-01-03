مخطط وكالة أنباء هاوار 3 – 1 – 2023

دعا محامو شمال وشرق سوريا، حقوقيّ العالم إلى العمل معاً؛ لرفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان والضغط للكشف عن وضعه. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد شيوخ ووجهاء عشائر من الرقة، أن الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في العاصمة الروسية موسكو، هو استمرار لسفك الدم السوري، لافتين أن "هدفه ضرب الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا"، وشددوا "لن نسمح لأي جهة أن تضرب مشروعنا".(مرفق بالفيديو والصور).

أكدت مكونات مقاطعة قامشلو أنها لن تدخر جهداً في سبيل العملية التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية لملاحقة خلايا مرتزقة داعش. (مرفق بالفيديو والصور).

قالت أسر الشهداء في مدينة كوباني أن القوى الدولية التي تمد الدولة التركية المحتلة بالأسلحة الكيماوية هي ذاتها التي تصمت عن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، محذرين الكرد من مخطط خطير يستهدف وجودهم. (مرفق بالفيديو والصور).

المرأة

كثف جنولوجيا من وتيرة أعماله ونشاطاته لعام 2022، حيث تلقى نحو 10 آلاف امرأة ورجل تدريباً، كما عقد نحو 457 ندوة حوارية ومحاضرة عن واقع المرأة والمجتمع على حدٍ سواء. (مرفق بالفيديو والصور).

العالم

توقع خبير في العلاقات الدولية ان تواصل إسرائيل مسار التطبيع مع الحكومات العربية ومساعي تهميش القضية الفلسطينية مع صعود حكومة إسرائيلية وُصف بأنها "الأكثر تطرفاً" في تاريخ إسرائيل.

ANHA