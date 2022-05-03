مخطط وكالة أنباء هاوار 3-5-2022

لفتت الناطقة باسم لجنة القائد عبدالله أوجلان في مدينة منبج آسيا حسين إلى أن شعوب الشرق الأوسط بحاجة إلى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، بسبب افتقار المنطقة إلى قائد يمثل تطلعات الشعوب التي تناضل من أجل الحرية. (مرفق بالصور والفيديو).

بناء على طلب الكومينات والمزارعين وكنوع من الدعم، قامت مديرية الموارد المائية في إقليم الجزيرة بفتح قنوات 4 سدود لري 13 ألف دونم من الأراضي الزراعية. (مرفق بالصور والفيديو).

انشغل السوريون والعالم أجمع، بهول المشاهد التي تضمنها تحقيق لصحيفة "الغارديان" البريطانية، حول "مجزرة التضامن"، إذ أشار المعارض، غياث نعيسة، إلى أن المجزرة "أعادت إلى ذاكرة السوريين المتألمة صور أبشع ارتكبت من قبل النظام وقوى الثورة المضادة"، وأكد بأن "مسد هو الأكثر تأهيلاً لمتابعة ملف ملاحقة الجناة".(مرفق بالصور والفيديو).

-يدلي كلا من مجلس مدينة الحسكة وناحية الدرباسية، عبر فعاليتين منفصلتين بيانا للرأي العام، حول ما يشهده قضاء شنكال، من هجمات، (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

أسّس بعض المثقفين والسياسيين في باشور كردستان عام 1929 حزب هيفا. وقد أدى هذا الحزب دوراً مهماً لـ 5-6 أعوام. إذ كانت له علاقات واسعة مع باقي الحركات في أجزاء كردستان الأخرى. وقبل هذا الحزب مرّ اسم عائلة البارزاني في بعض الحروب العشائرية. وانضمّت إلى هذا الحزب بعد تأسيسه بعدّة سنوات وأدت دوراً داخله. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تنضم فيها عائلة البارزاني لحزب ما. إذ تحركت بصفتها القوة العسكرية لهذا التنظيم. (مرفق بالصور).

المرأة

اكدت القيادية في وحدات حماية المرأة، افينار ديرك، "إن تحرير المناطق المحتلة والثأر للنساء اللواتي تعرضن للعنف والتعذيب، وحملة إعادة البناءهي من أبرز مخططاتنا للعام المقبل".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أكدت أسر الشهداء في ناحية كركي لكي تضامنها مع مقاومة المعتقلين السياسيين في تركيا، وقالوا إن "راية المقاومة لن تسقط".(مرفق بالصور والفيديو).

أشار أهالي قامشلو وعفرين إلى تعرض الشعب الكردي لمختلف محاولات الإبادة على يد القوات المحتلة والاستبدادية وقالوا: "يريدون الآن اقتلاع جذور الكرد بحجّة محاربة حزب العمال الكردستاني، لكن الكرد يقاومون كما كل مرة".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA