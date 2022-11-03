مخطط وكالة أنباء هاوار 3-11-2022

يعلن مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة عن سجل الشهيدة ديلان محمود أشرف التي استشهدت في مناطق الدفاع مشروع وذلك خلال مراسم غيابية تقام في مزار الشهيد دجوار بمقاطعة الحسكة الساعة 10.00. (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي ناحية الدرباسية في تظاهرة تنديدا بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان ، الساعة 12.00 (مرفق بالفيديو والصور)

يقدم أهالي منطقة ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو واجب العزاء لذوي الشهيد زنار شاهين المقاتل في قوات الدفاع الشعبي، وذلك في قرية سبع جفار التابعة لناحية كركي لكي، الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

تخرج شبيبة مجلس عوائل الشهداء في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو في مظاهرة منددة باستخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي الكريلا، تنطلق من دوار الشهداء نحو السوق المركزي في المدينة، الساعة 09.00.(مرفق بالصور والفيديو)

يعرض في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، مسرحية باسم "Evdalê Zeynikê"، الساعة 16.00.(مرفق بالصور والفيديو)

أسفر قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على ناحيتي تل تمر وزركان خلال الشهر الفائت عن مقتل عنصر وإصابة 5 آخرين من قوات حكومة دمشق بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بممتلكات المواطنين، فيما كشف مصدر عسكري أن الناحيتين استهدفت بـ 599 قذيفة بين مدافع ودبابات وراجمات.

أوضحت الإدارية في منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، أفين جمعة أن المنظمة ستعمل على إيصال صوت عائلة الشهيد سردم آكري إلى المحاكم الدولية. (مرفق بالفيديو والصور).

حذرت الصحفية الإيطالية ومخرجة فيلم ""The Matchmaker، بينيدتا أرجنتيري، من مخاطر عودة داعش بالتوازي الهجمات التركية على مشروع الإدارة الذاتية والذي وصفته بالمشروع الذي سيغير الشرق الأوسط.

كشفت القيادية في مجلس تل تمر العسكري، نوروز روجهلات، عن مساعي لجيش الاحتلال التركي لجرّ قواتهم إلى حرب مفتوحة، وقالت " مهما حصل وما سيحصل في المستقبل، نحن كقوات مجلس تل تمر العسكري قرارنا واضح هو الدفاع عن المنطقة وشعبها".(مرفق بالفيديو والصور).

دعا غريب حسو شعب شمال وشرق سوريا إلى العمل بروح المقاومة والتنظيم، وفق مبدأ حرب الشعب الثورية؛ لإفشال المخططات العدائية، وتوقع ارتفاع وتيرة الهجمات على المنطقة مع سيطرة مرتزقة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على مقاطعة عفرين المحتلة. (مرفق بالفيديو والصور).

توقع عضو مجلس رئاسة مجلس سوريا الديمقراطية، سيهانوك ديبو، أن يمتد الصراع الحاصل بين القوى المهيمنة إلى فترة طويلة، تمهد لمرحلة تشكيل نظام هيمنة متعدد الأقطاب، مشيراً إلى أن الحل هو بقيام اتحاد الأمم الديمقراطية بدلاً من الأشكال الحالية. (مرفق بالفيديو والصور).

ندد ذوو الشهداء والمقاتلين في قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة - ستار، بهجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي على الكرد وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني. (مرفق بالفيديو والصور).

تفرض المجموعات المسلحة التابعة لبلدتي نبل والزهراء، حصاراً خانقاً على 6 قرى غير محتلة في ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة.

ANHA