مخطط وكالة أنباء هاوار 3-10-2023

أشاد أهالي تل حميس بفكر القائد عبد الله أوجلان. وأكدوا أن فرض العزلة عليه لن تستطيع تقليص دوره ضمن المجتمعات والشعوب(مرفق بالصور والفيديو).

بارك أهالي ناحية الدرباسية العملية الفدائية التي نفذتها كتيبة الخالدين التابعة لقوات الدفاع الشعبي، واستنكروا موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني حيال العميلة، أوضحوا أن الديمقراطي الكردستاني أجهر خيانته (مرفق بالصور والفيديو).

بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الصحفية والأكاديمية ناكيهان أكارسيل التي استشهدت بتاريخ 4 تشرين الأول 2022 بهجوم غادر في السليمانية، نعيد نشر مقالتها التي نشرت في صحيفة يني أوزكور بوليتكيا بتاريخ 27 نيسان 2021(مرفق بالصور).

قال إداري في مكتب مكافحة الجريمة المنظمة في قوى الأمن الداخلي بإقليم الفرات بأنهم يسعون في جميع أقسام القوى للحد من ظاهرة تهريب الأشخاص وإيقاف المهربين، وقال بأن لديهم معلومات تفيد بوجود تنسيق بين المهربين والضباط الأتراك لتسهيل إفراغ المنطقة من سكانها(مرفق بالصور والفيديو).

ارتفع عدد اللبنانيين المهاجرين، وسط تفاقم أزمة اقتصادية لا مثيل لها تضرب البلاد. ويخشى البعض أن تؤدي هجرة العقول هذه حتمًا إلى تغيير ديموغرافي وحصول تجريف كامل للشعب اللبناني(مرفق بالصور).

أكدت المديرة التنفيذية لمركز إعلام الانتفاضة في السويداء، أن مطالب المتظاهرين في السويداء لم تعد خدمية فقط، كون أساس المشكلة يعتبر سياسياً، وقالت: "ارتفع سقف المطالب لتغيير النظام وتنفيذ قرار الأمم المتحدة 2254 مما أحيا الأمل بتحقيق التغيير المنشود منذ عام 2011"(مرفق بالصور).

حصد فيلم "طنعش" الذي ألف النسخة العربية منه وأنتجها أزدشير جلال أحمد من مقاطعة كوباني، 8 جوائز عالمية خلال المشاركة في العديد من المهرجانات السينمائية. وذلك لتسليطه الضوء على مشاكل عديدة تعترض طريق لاجئ سوري في لبنان ممزوجاً بطرح مشاكل في المجتمع اللبناني(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي شبيبة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة ببيان إلى الرأي العام، تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني للكرد، وذلك أمام مركز قوى الأمن الداخلي في ناحية عامودا، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم المجلس الرياضي في مدينة الرقة تظاهرة ضد العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان وذلك في تمام الساعة 10.00 تنطلق من امام نادي الأمن الداخلي وسط مدينة الرقة (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي ريف دير الزور الغربي في مسيرة دعماً لقوات سوريا الديمقراطية وتأكيد على محاربة الفتنة، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في مدينة منبج وبمشاركة الأهالي في المدينة شهداء شهري آب وأيلول ، في تمام الساعة 13:00 في مركز الثقافة والفن في المدينة(مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر مركز جنولوجيا في إقليم الفرات وبالتنسيق مع مركز الهلال الذهبي الشهيدة ناكيهان أكارسال، من خلال امسية غنائية تقام في الحديقة العامة بمدينة كوباني، الساعة 18:00(مرفق بالصور والفيديو).

يختتم مركز باقي خدو للثقافة والفن معرضه الرابع للوحات، والذي استمر لمدة ثلاثة ايام في حديقة روني وار بمدينة كوباني في تمام الساعة 18:00(مرفق بالصور والفيديو).

تفتتح لجنة الثقافة والأثار المكتبة الوطنية في الرقة وذلك بمناسبة اقتراب الذكري السنوية السادسة لتحرير مدينة الرقة، الساعة 19.00(مرفق بالصور والفيديو).​​​​​​​