مخطط وكالة أنباء هاوار 2– 9 – 2022

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها قوات حماية المجتمع- المرأة ومؤتمر ستار تحت شعار "أين ضميركم وعدالتكم"، في يومها الثاني والعشرون أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو، الساعة الـ10:00.(مرفق بالفيديو والصور)

مضى أكثر من عام على كمين خليفان الذي نصبته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني لمجموعة من الكريلا، لكنّه لم يسلّم جثامين الشهداء إلى ذويهم بعد. فيما يؤكد الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، حسن عبيد أنهم مصرون على استلام جثامين الشهداء(مرفق بالصور والفيديو).

ندّد أهالي مقاطعة قامشلو بالحصار الذي تفرضه حكومة دمشق على مهجّري عفرين في الشهباء والمخططات المشتركة لتضييق الخناق على أهالي المنطقة والقضاء على مكتسباتهم، معربين عن تضامنهم مع مهجّري عفرين(مرفق بالصور والفيديو).

انتقد خبراء ونشطاء عرب ازدواجية المعايير من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية جراء صمتها على الانتهاكات التي يتعرض لها القائد عبد الله أوجلان من قبل السلطات التركية وتجريده المستمر من حقوقه وحرمانه من لقاء محاميه وذويه، مؤكدين أن أوجلان أصبح أيقونة لكل دعاة الحرية حول العالم(مرفق بالصور).

استنكر ذوو الشهداء في مقاطعة الحسكة الطريقة التي سلمت بها السلطات التركية رفات الشهيد هاكان أرسلان إلى والده، إذ وضعت عظامه بعد 7 سنوات من استشهاده في كيس وسلّمت لوالده، واصفين ذلك بـ "الجريمة التي لا تغتفر"، مطالبين بمحاسبة دولة الاحتلال التركي على جرائمها بحق الشعب الكردي(مرفق بالصور والفيديو).

أكد شيوخ ووجهاء عشائر الرقة ودير الزور أن حملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول هي مرحلة أخرى للقضاء على داعش وفكره المتطرف، وطالبوا الدول بسحب رعاياه من المخيم؛ لتخفيف العبء عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

عبّر ممثل قبيلة الشرابين في سوريا عن رفضه لتقارب أنقرة ودمشق، واعتبره تعميقاً للأزمة السورية وتعطيلاً للعملية السياسية بهدف تعويم حكومة دمشق، مطالباً جميع السوريين بالوقوف في وجه هكذا مشروع، وقال: "ستكون تداعياته كارثية على الشعب السوري"(مرفق بالصور والفيديو).

يتسبب انقطاع مياه محطة علوك 10كم شرق منطقة سري كانيه المحتلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، بأزمة مياه لأهالي مقاطعة الحسكة وازدياد معاناتهم، داعين الأمم المتحدة لممارسة ضغوط على دولة الاحتلال التركي لمنعها من مواصلة جرائمها(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

لم تتوقّف الصراعات والنزاعات في العراق بعد صدّام، وهي الآن تتّجه سريعاً نحو وضع أسوأ. وتتجلّى هذه الفوضى اليوم في الصراع على السلطة بين الشيعة إذ وصلت إلى مرحلةٍ جديدة في ظلّ عنفٍ مسيطرٍ عليه. ولاشكّ أنّ عدم وجود حلّ للمشاكل الحالية وحقيقة أنّه لم يعد من الممكن السيطرة على الأمور في هذه المرحلة تؤدّي إلى العنف(مرفق بالصور).

كردستان

قال الكاتب والباحث السياسي لطيف فاتح فرج، إن حكومة جنوب كردستان، التي يديرها الحزب الديمقراطي الكردستاني، شريكة في جرائم الاغتيال التي تحدث على أرضه، مؤكداً أن مناطق الجنوب "أصبحت ميداناً لجميع الاستخبارات العالمية يتجولون فيها كما يحلو لهم"(مرفق بالصور).

العالم والشرق الأوسط

شهدت الأيام القليلة الماضية عودة الحرب بين الحكومة الأثيوبية وجبهة "تحرير شعب تيجراي" وذلك بعد هدنة استمرت لشهور، فما هي أسباب عدم الاستقرار؟(مرفق بالصور).

ANHA