مخطط وكالة أنباء هاوار 29 – 8 - 2022

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها قوات حماية المجتمع- المرأة ومؤتمر ستار تحت شعار "أين ضميركم وعدالتكم"، في يومها الثامن عشر أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو، الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو(

يخرج أهالي ناحية عامودا في مظاهرة تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، انطلاقاً من دوار المرأة بالناحية الساعة 9:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يستذكر أهالي مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، شهداء المدينة ممن استشهدوا خلال شهر أب/أغسطس في أعوام وأماكن مختلفة، الساعة 11.00 .( مرفق بالصور والفيديو)

أرجع خبراء وأكاديميون الصمت الدولي عن تصرفات وأطماع الدولة التركية في المنطقة وسياستها القائمة على إثارة التوتر والمشاكل إلى خدمة تركيا للمصالح والأهداف الدولية، وأشاروا إلى أن أردوغان يسعى للتهدئة مع دول المنطقة بسبب رغبته في الاستمرار بالحكم وتخفيف وطأة الأزمة السياسية والاقتصادية التي تلاحقه. (مرفق بالصور والفيديو)

يتعمد الاحتلال التركي ومرتزقته خلال قصفهم المستمر على ناحية عين عيسى، استهداف المنشآت الحيوية والخدمية من محطات المياه وشبكات الكهرباء، فيما تسارع الجهات المعنية في الناحية إلى إصلاح الأعطال الناتجة عن القصف وإعادتها للخدمة من جديد. (مرفق بالصور والفيديو)

أوضح مقاتلان شاركا في مقاومة حي الشيخ مقصود أن الوسيلة الوحيدة للتصدي لهجمات دولة الاحتلال التركي وإفشال مخططاتها هي انتهاج مبدأ الدفاع الذاتي وخوض حرب الشعب الثورية التي خاضها الأهالي في حي الشيخ مقصود في حلب. (مرفق بالصور والفيديو)

قال العميد علي الحسن إن من يدير خلايا مرتزقة داعش في مخيم الهول هم متزعمون موجودون في المناطق المحتلة من قبل تركيا ويقدمون الدعم الاستخباراتي والمادي لهم، وأكد أن حملة "الإنسانية والأمن" تسير بنتائج جيدة وهدفها القضاء على الخلايا في الهول.

أكد ذوو الشهداء والشبيبة في شمال وشرق سوريا على اتخاذهم حرب الشعب الثورية خياراً لحسم مصيرهم أمام هجمات الاحتلال التركي، وأن تحضيراتهم لمواجهة العدوان التركي في أوجها وعلى كافة الصعد، مطالبين أهل المنطقة بالانضمام لدورات التدريب على استخدام السلاح، ليكونوا درعاً منيعاً لحماية وطنهم. (مرفق بالصور والفيديو)

حذرت عضوة منسقية حركة المجتمع الديمقراطي، زلال جكر، حكومة دمشق من الانجرار وراء ألاعيب الدولة التركية، وقالت " تقارب تركيا وحكومة دمشق بالنسبة للأخيرة بمثابة كسر الشجرة التي تسند نفسها بها".(مرفق بالصور والفيديو)

أوضحت عضوات المؤسسات المدنية في ريف دير الزور الشرقي، أن العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان في سجن إمرالي، هي سياسة لإطالة عمر الأزمات في الشرق الأوسط، وتعميق للصراعات والحروب، كما أنها استهداف للديمقراطية والإنسانية، مؤكدات تمسكهن بنهج القائد حتى تحقيق الحرية الجسدية له. (مرفق بالصور والفيديو)

أكد شيوخ ووجهاء العشائر العربية في ناحية تل حميس، أن تاريخ العلاقات الكردية – العربية مليء بالتشاركية في مواجهة المخاطر التي تستهدف مناطقهم، مشيرين إلى أنهم يتخذون من حرب الشعب الثورية سلاحاً لهم ضد الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA