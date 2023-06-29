مخطط وكالة أنباء هاوار 29 – 6 - 2023

أشار محامو ومثقفو إقليم الجزيرة إلى أنه: "ليست هناك أي مادة قانونية تنص على العقوبات الانضباطية التي تفرضها دولة الاحتلال التركية على القائد عبد الله أوجلان"، وأكدوا أن القائد يمثل المشاريع الديمقراطية في الشرق الأوسط، وتركيا تسعى للقضاء على هذه المشاريع بتشديد العزلة. (مرفق بالفيديو والصور)

يؤكد القائد عبد الله أوجلان: "أن قرار إعدام الشيخ سعيد ورفاقه أدى بالجمهورية إلى الاستبداد وإلى إنكار الوجود الكردي وسياسة الصهر والتذويب القسري في العلاقات الكردية التركية، فقد سحقت تماماً علاقات الشعبين اللذين خاضا التحرر الوطني معاً".

طالب أهالي كوباني أن يكون لأسر الشهداء دوراً في محاكمة مرتزقة داعش، وأن تكون في مدينة كوباني وفي ساحة المرأة الحرة. رغبة الطفلة أفين في البحث عن ثقافتها، تشغل حيزاً كبيراً من وقتها، على خلاف الأطفال في مثل سنها أو يكبرونها الذين يقضون ساعات طويلة، إما في الشارع أو أمام الأجهزة اللوحية، السلاح ذي الحدين. (مرفق بالفيديو والصور)

بالبصيرة والإصرار والمتابعة استطاع داوود الرحال تعلم 6 لغات منها العبرية والإنكليزية والفارسية رغم فقدانه لحاسة البصر منذ ولادته ليحطم بإرادته صخور المستحيل، ويسعى إلى تغيير نظرة المجتمع للمكفوفين وإتاحة الفرص لهم لأخذ دورهم في بناء المجتمع. (مرفق بالفيديو والصور)

في زمنٍ باتت الحداثة تفرض نفسها بقوة، يجدد ويلمع كل ما هو عتيق ليدمج الماضي مع الحاضر، ويكسب قوته. (مرفق بالفيديو والصور)

يرى مراقبون أن ما أقدمت عليه فاغنر ليس وليد الصدفة، بل ربما يعبّر عن حجم الخلافات داخل النظام الحاكم في روسيا ووجود صراع بين أجهزة ومؤسسات على خلافة الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.

كثفت إيران من تحركاتها الدبلوماسية في المنطقة وخاصة دول الخليج خلال الفترة الماضية، وذلك عقب انطلاق مسار التصالح والتقارب مع هذه الدول، حيث قام وزير خارجية إيران بجولة خليجية. فما هي طبيعة هذه الجولة؟ وماذا تضمنت؟

ANHA