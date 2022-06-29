مخطط وكالة أنباء هاوار 29 – 6 - 2022

يدلي مكتب المرأة في مجلس عوائل شهداء مدينة قامشلو ببيان بخصوص العزلة المفروضة على القائد عبدالله اوجلان وهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا أمام مركز مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو. الساعة 11:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يستذكر أهالي ناحية جل آغا الشهيدة زيلان في المركز الثقافي بناحية جل آغا. الساعة 10.00.(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو مراسم استذكار للشهبدة زيلان "زينب كناجي" في مركز مؤتمر ستار الساعة 12:00. (مرفق بالفيديو والصور)

يخرج أهالي مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا في وقفة جماهيرية مساندة لقوات الدفاع الشعبي ضد جيش الاحتلال التركي، وذلك في مدينة الحسكة، الساعة 17.00. (مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر أهالي ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا الشهيدة زينب كناجي (زيلان)، في مركز الناحية، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مجلس سوريا الديمقراطية اجتماعاً موسعاً مع الشخصيات السياسية والفعاليات المجتمعية والعسكرية من أهالي مدينة كوباني وريفها لمناقشة الاعتداءات والتهديدات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا وتأثيرها على مسار الحل السياسي، 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

قال إداريون ووجهاء عشائر في إقليم عفرين إن هدف الاحتلال التركي من شن الهجمات على المنطقة، هو كسر مقاومة الأهالي وإضعاف إرادتهم، مؤكدين أن هذه السياسات ستفشل كما فشلت سابقاتها. (مرفق بالصور والفيديو)

أوضح مقاتلو ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية أنهم يستعدون لمواجهة هجمات دولة الاحتلال التركي وفق استراتيجيات عسكرية جديدة. (مرفق بالصور والفيديو)

استنكر أهالي مدينة كوباني تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، مؤكدين أنهم لن يسمحوا للاحتلال بتهجيرهم من أرضهم، وسيقاومون ويدافعون عنها بكل السبل لعدم تكرار ما حدث في 2014. (مرفق بالصور والفيديو)

تواصل نسوة داعش داخل مخيم الهول تسميم عقول الفتيات، حيث يفتتحن "دورات شرعية" لزرع الفكر المتطرف في عقولهن، وإعداد جيل من المرتزقة يهددون المنطقة والعالم. (مرفق بالصور والفيديو)

تعمل المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان سياسياً ودبلوماسياً وقانونياً لإيصال فكره وفلسفته إلى جميع الشعوب وتحقيق حريته الجسدية، في حين يؤكد المتحدث باسم المبادرة أنهم يسعون لتوسيع عملهم ليشمل كامل سوريا. (مرفق بالصور والفيديو)

أكد مواطنو ريف دير الزور الشرقي استعدادهم للمقاومة في خندق واحد ضد أي معتدٍ على شمال وشرق سوريا، وقالوا: "سندافع عن أرضنا ونُفشِل مخططات تركيا مهما كلّفنا الأمر". (مرفق بالصور والفيديو)

العالم

قررت حركة "حماس"، إعادة العلاقات مع حكومة دمشق. ولم تعلن الحركة في بيانٍ لها ذلك بشكل صريح، لكن وسائل إعلام مختلفة نقلت عن مسؤولين رفيعين في الحركة ذلك، فما الذي تغيّر؟ ولماذا قررت الحركة عودة العلاقات مع حكومة دمشق بعد نحو عقد من القطيعة.

حوار

تحدّث مدني فرحو عن سياسية العزلة التي تفرضها الدولة التركية وأشار إلى انتهاج الدولة التركية المحتلة لسياسية الإبادة بحق الكرد منذ انتفاضة الشيخ سعيد وقال: "إنّ اعتقال القائد أوجلان في سجن إمرالي يعدّ قتلاً للتاريخ. وفرض العزلة عليه هو عملية قتل للتاريخ. لا يمكن للشعب الكردي أن يحتضن عمليات القتل التاريخية هذه توكّلياً".

ANHA