مخطط وكالة أنباء هاوار 29 – 5- 2023

أوضح أبناء المجتمع الإيزيدي أن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان ظلم كبير، ليس عليه فقط، بل على الكرد أجمع، مؤكدين أن حريته الجسدية هي حريتهم. (مرفق بالفيديو والصور).

تتوجّه شمال وشرق سوريا نحو بناء نظام صحي، حسب معايير صحية عالية من شأنه إعادة تأهيل البنية التحتية في القطاع الصحي، بشكل جذري بما يضمن خدمات أكبر وأفضل للمواطنين ولحقوق الكادر الطبي. (مرفق بالفيديو والصور).

تعمل مديرية البحوث العلمية الزراعية في مدينة قامشلو، وعبر تجاربها على مساحة 75 دونم، على تطوير وتحسين أصناف الحبوب وسحب الأصناف المتدهورة من حيث الإنتاج والمقاومة، وذلك لاستنباط أصناف جديدة للبذور. (مرفق بالفيديو والصور).

دخلت الأزمة السودانية شهرها الثاني دون توقف للصراع المسلح بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وحليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو الشهير حميدتي قائد قوات الدعم السريع.

تستمر فعاليات معرض الفن التشكيلي الثامن، لليوم الثاني في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA