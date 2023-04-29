مخطط وكالة أنباء هاوار 29 – 4 - 2023

أشارت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، إلى أنّ فوز إرادة الشعب في الانتخابات التركيّة سيضع حدّاً لممارسات السلطات التركية والاحتلال، وسينعكس إيجاباً على حلّ الأزمة السوريّة. داعية كافة الشعوب الداعية إلى الحريّة ولاسيما اللاجئين السوريين الذين يمتلكون حقّ التصويت، إلى النضال ضدّ سلطة حزبي العدالة والتنمية. ( مرفق بالصور والفيديو).

كشف نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن الإدارة الذاتية وجهت مبادرتها لحل الأزمة السورية إلى أطراف دولية، كالجامعة العربية والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والقوى الديمقراطية وحكومة دمشق، وأنه تم التأكيد على أن يكون الحل سورياً وعلى الأرض السورية وبمباركة دولية. ( مرفق بالصور والفيديو).

تحافظ الحرف اليدوية على أصالتها في هذ العصر الذي تهيمن فيه التكنولوجيا والآلة على كل شيء. ( مرفق بالصور والفيديو).

أنجزت الورش العاملة في طريق (عمبارة)، 99% من عمليات الردم والإنشاءات، ومن المقرر دخول الطريق الخدمة خلال حزيران/يونيو. ( مرفق بالصور والفيديو).

أوضح عضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي أن فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، مهّد لكل ما توصلت إليه الشعوب الديمقراطية الحرة؛ لأنها تستند على هدم التركيبة والذهنية الإقصائية للمكونات، وأن تحقيق حريته الجسدية تقع على عاتق المنظمات الإنسانية والحقوقية. ( مرفق بالصور والفيديو).

تنظم حركة المرأة الشابة في حلب مسيرة تحت شعار "المرأة الحياة الحرية معاً نحو التحرير" وذلك من أمام قاعة الاجتماعات الواقعة بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود، الساعة 11.00. ( مرفق بالصور والفيديو).

ANHA