مخطط وكالة أنباء هاوار 29 – 3 – 2023

يخرج أهالي نواحي كركي لكي وديرك وجل آغا وتل كوجر، في تظاهرة مركزية في ديرك، تنديداً بالمجزرة التي ارتكبت بحق المواطنين في جندريسه على خلفية اشعال شعلة نوروز، الساعة 11:00، وأيضاً في مدينة قامشلو يخرج أهالي مدينة قامشلو وينضم إليهم أهالي نواحي تل حميس وتل براك وتربه سبيه وعامودا، بتظاهرة، تنطلق من أمام مركز محمد شيخو، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

يستمر مهرجان الشهيد يكتا هركول للمسرح في يومه الثالث على خشبة مسرح مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

يعلن اتحاد مثقفي روج آفايي كردستان ( HRRK)، عن نتائج مسابقة الشعر الكردي للشعراء الشباب لعام 2023، خلال مؤتمر صحفي وذلك في تمام الساعة 12:00، بمركزه في مدينة قامشلو، (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم اتحاد مثقفي في إقليم الجزيرة، بمناسبة أسبوع البطولة، محاضرة بعنوان "معنى وأهمية أسبوع البطولة من "21 آذار الى 28 آذار"، وذلك في حديقة القراءة في مدينة قامشلو، الساعة 20:00، (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس سوريا الديمقراطية في الرقة ندوة حوارية بعنوان " الدور السياسي للعشائر في مستقبل سوريا" في مركز المجلس في الرقة (مرفق بالصور والفيديو).

انتقد مثقفو مقاطعة كري سبي التخاذل الدولي حيال استمرار العزلة المطلقة المشددة على القائد عبد الله أوجلان، وحرمانه من حقوقه، وأكدوا أن القائد؛ هو الأمل في التغيير الثوري في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

تغيرت الوجوه والمسميات والغاية هي ذاتها، فما مارسه مسؤولو ما يسمى "المجلس الوطني الكردي" خلال مجزرة جندريسة لا يختلف عمن سعوا لإجهاض انتفاضة 12 آذار عام 2004 في راجو(مرفق بالصور).

أوضح سياسيون أن مجزرة جندريسة دليل حقد وكراهية الاحتلال التركي ومرتزقته تجاه الكرد(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

الدبكات الشعبية شكل من أشكال الحفاظ على التراث الشعبي لشعب ومنطقة ما، وفرقة "شهداء قرجوخ" النسائية المتخصصة في الدبكة الكوجرية؛ مثال على ذلك(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

توصلت السعودية وإيران إلى اتفاق مشترك يقضي باستئناف العلاقات الثنائية بين البلدين. فما آثار وانعكاسات عودة العلاقات الثنائية بين الجانبين على الوضع اللبناني؟ وهل سيساهم في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتوطيد التعاون الإيجابي البناء؟ أم أن الأمر لن يتجاوز الرياض وطهران؟(مرفق بالصور).

ANHA