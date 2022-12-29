مخطط وكالة أنباء هاوار 29 – 12 - 2022

يقيم مجلس عوائل الشهداء في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، اربعينية شهداء مجزرة "تقل بقل"، ومن بينهم مراسل وكالتنا (عصام عبدالله)، وذلك في مركز الشبيبة الثورية السورية في الناحية، الساعة الـ 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

تخرج هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة وضمن نشاطات مدرسة المسرح، الدورة الثالثة لورشة إعداد الممثل المسرحي، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، الساعة الـ 17:00، (مرفق بالصور والفيديو).

تدلي المؤسسة الدينية في مقاطعة كوباني ببيان تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان ومجزرة باريس الثانية، وذلك امام مقرها في المدينة، الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

تنصب حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة خيمة اعتصام في ناحية قناية غربي مدينة كوباني تنديدا باستخدام الاسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تدلي حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في اقليم الفرات ببيان تنديداً باستخدام الاسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع وذلك في قرية طاشلوك في الريف الشرقي لمدينة كوباني الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي الرقة جثامين مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وأعضاء قوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا أثناء تصديهم لهجوم مرتزقة داعش، إلى مزار الشهداء. الساعة 12.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي وجل آغا احتفالية ترفيهية لأبناء الشهداء بمناسبة راس السنة في صالة حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية كركي لكي، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور)

انتقد الرئيس المشترك للمجلس الاجتماعي الأرمني في مدينة الحسكة، تواطؤ لجنة مناهضة التعذيب CPT مع الدولة الفاشية التركية في تشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان، مؤكداً أن نشاطاتهم ستتواصل حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

تنتظر أكثر من 300 من 29 بلداً في مختلف أنحاء العالم رد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على عريضة قدموها لإيقاف الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا.

أكد شيوخ ووجهاء عشائر من مدينة الرقة، أن هجوم داعش الأخير على مركز لقوى الأمن الداخلي وسجن لتوقيف معتقلي المرتزقة حدث بدعم من أجندات خارجية، وأوضحوا أن "الهجمات التركية المستمرة على شمال وشرق سوريا هي السبب في نشاط داعش من جديد".(مرفق بالصور والفيديو).

طالب رمزي كارتال الدولة الفرنسية ومؤسساتها القضائية بكشف ملابسات مجزرة باريس الثانية، وحذر من مخططات تركية لتوجيه ضربات للكرد في أوروبا، ودعا في الوقت ذاته الشعب الكردي إلى تصعيد المقاومة في المرحلة التي وصفها بالمصيرية.

قال أحد أعضاء خلية الأزمة في مدينة الرقة، إن مجلس الرقة المدني عمل على تأمين كافة مستلزمات الأهالي في الرقة بعد فرض حظر التجوّل الكلي في المدينة، وأكد أن "المشافي وفرق الإسعاف والطوارئ على أهبة الاستعداد، وقمنا بتشغيل الأفران على مدار 24 ساعة"، وأشاد بالتزام أهالي الرقة بقرار الحظر. (مرفق بالصور والفيديو).

تقرير

مرّ عام 2022 على مقاطعة عفرين المحتلة ككابوس لا يطاق، حيث شهد هذا العام المزيد من جرائم دولة الاحتلال التركي من قتل واختطاف وتخريب للمواقع الأثرية وقطع للأشجار وعمليات التغيير الديمغرافي المستمرة.

أزمات كثيرة تضرب الشارع السياسي التونسي خلال الأيام الأخيرة وسط وضع اقتصادي متأزم، واتهامات متبادلة بين النظام والمعارضة خاصة بعد فشل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. فإلي أين تتجه تونس؟

ملف

ركزت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في العالم الدراسي 2022-2023 على إتمام عملية الانتقال من نظام التلقين إلى نظام التقييم، واستحدثت عدداً من الكليات وأدرجت مواد دينية في مناهجها لهذا العام. بالمقابل تعرضت العملية التدريسية لعراقيل تمثلت في الهجمات التركية وحصار حكومة دمشق.

توقفت نحو 90 بالمئة من ورشات حيي الشيخ مقصود والأشرفية عن العمل جراء الحصار المستمر للفرقة التابعة لحكومة دمشق على الحيين الذين يعتمد سكانهما بشكل رئيسي على ورشات خياطة الألبسة والأحذية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA