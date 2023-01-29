مخطط وكالة أنباء هاوار 29 – 1 - 2023

يشيع أهالي قامشلو، جثمان الشهيدة ليلى قرطميني عضوة قوى الأمن الداخلي ، إلى مزار الشهيد دليل ساروخان، بمدينة قامشلو، الساعة 12.00 ( مرفق بالصور والفيديو).

تستمر أعمال المنتدى الهندسي الأول لشمال وشرق سوريا في يومه الثاني والأخير تحت شعار "قرى ومدن إيكولوجية منظمة عمرانيا" وذلك في قاعة سردم بمدينة الحسكة، الساعة 09.30 (مرفق بالفيديو والصور).

يقدم أهالي مقاطعة كوباني واجب العزاء لذوي مقاتلي قوات الدفاع الشعبي دجلة روهات واندوك سرحد الذين استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع، الساعة 11:00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم اتحاد المرأة الشابة في مدينة منبج تظاهرة في الريف الغربي للمدينة للمطالبة بفك العزلة عن القائد عبدالله اوجلان واطلاق سراحه، وذلك في قرية العوسجلي، الساعة 11:00 (مرفق بالفيديو والصور).

شارك طلاب جامعة روج آفا بـ 7 مشاريع في المعرض الأول للتكنولوجيا في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالفيديو والصور).

تستمر فعالية اليوم الثاني لخيمة الاعتصام التي نصبتها حركة الشبيبة الثورية السورية في بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي. (مرفق بالفيديو والصور).

وجدت أسرة دعبول التي انتقلت من إدلب إلى قامشلو منذ 76 عاماً، أنّ العيش مع الكرد له قيمة كبيرة، وانخرطت في ثورة 19 تموز، إذ التحق 7 من أفرادها بصفوف وحدات حماية الشعب، ارتقى ثلاثة منهم إلى مرتبة الشهادة. ( مرفق بالصور والفيديو).

أوضح عضو الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، أن هدف دولة الاحتلال التركي من هجماتها على شمال وشرق سوريا؛ هو إحياء مرتزقة داعش واحتلال المنطقة، فيما أكد أهالي التفافهم حول قوات سوريا الديمقراطية ودعمهم للحملات التي تطلقها. ( مرفق بالصور والفيديو).

يرفض الشبيبة وأسر الشهداء الحياة بدون القائد عبد أوجلان، ويؤكدون أنهم سيقاومون بكل السبل لتحقيق حريته الجسدية. ( مرفق بالصور والفيديو).

عدّت رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في مدينة منبج وريفها، التقارب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق التفافاً حول القرار الأممي 2254، وأكدت أن حل الأزمة السورية ممكن عبر الحوار مع الإدارة الذاتية وليس التقارب مع دولة الاحتلال التركي. ( مرفق بالصور والفيديو).

العالم

قالت تقارير، إن الاحتلال التركي يعمل على افتتاح طريق (إم 4) في إدلب؛ كخطوة أولى في مسار التقارب بين حكومة دمشق والاحتلال، فيما عادت مظاهر الاحتجاج والتظاهر إلى الساحة العراقية، في حين تتجه المنافسة بين تركيا ودول عربية بعد أن هدأت حدتها أمنياً وسياسياً إلى المجال الاقتصادي، الذي سيكون السودان؛ أحد أهم ساحاته.

المرأة

مع قرب انطلاق مهرجان أدب وفن المرأة الثامن، الذي من المقرر أن يبدأ في الأول والثاني من آذار المقبل في مدينة قامشلو، فتح المهرجان أبوابه؛ لاستلام طلبات المشاركة فيه. ( مرفق بالصور والفيديو).

ANHA