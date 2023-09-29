مخطط وكالة أنباء هاوار 29-9-2023

استنكر باحثون ونشطاء حقوقيون مصريون سياسة الصمت التي تمارسها القوى الكبرى تجاه ما ترتكبه الدولة التركية من انتهاكات بحق القائد عبد الله أوجلان (مرفق بالصور).

أدان أهالي ناحية تربه سبيه هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا، وتحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK مع المحتلين؛ ودعوا أهالي جنوب كردستان إلى الانتفاض ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني (مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي مدينة ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو أن وجود الكرد مرتبط بمقاومة قوات الدفاع الشعبي HPG، وتوجهوا بحديثهم إلى المقاتلين بالقول: "نحن معكم حتى النهاية، وبمقاومتكم نفتخر أمام العالم أجمع"(مرفق بالصور والفيديو).

قٌتل 7 مرتزقة تابعين للاحتلال التركي وأصيب 7 آخرون، أثناء محاولتهم التسلل إلى قرى عين عيسى، كما تسبّب القصف التركي الهمجي على القرى الواقعة على خطوط التماس باستشهاد مدني وإصابة 5 آخرين (مرفق بالصور).

تنظم حركة الهلال الذهبي بحلب مهرجاناً للأطفال وذلك في منطقة الجبانات الواقعة بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في تمام الساعة 17:00 مرفق (بالصور والفيديو)

يقدم اهالي ناحية تل براك واجب العزاء لذوي الشهيد المقاتل من قوات سوريا الديمقراطية رضوان العبيد في قرية ام حجرة قضاة، الساعة 17.0(مرفق بالصور والفيديو)

ANHA