مخطط وكالة أنباء هاوار 28 – 9 - 2023

شددت نساء من المكونين العربي والكردي على تصعيد وتيرة النضال، لنيل حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، وأكدن أن فكره سيبقى خالداً وهو ضمان لحل كافة قضايا العالقة في المجتمعات. (مرفق بالفيديو والصور).

أشار المجلس الديني في إقليم الفرات إلى أن عمليات التخريب التي حصلت في الفترة الأخيرة بدير الزور، مخطط خطير يقف خلفه بعض القوى التي ليس من مصلحتها أن يعمّ الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث لعبت على الوتر العشائري، مطالباً مكونات المنطقة الالتفاف حول قواتهم العسكرية والدفاع عن مكتسباتهم بروح الجماعة. (مرفق بالفيديو والصور).

تزخر مسيرة القيادية شرفين بالنضال والمقاومة ضد أعداء كردستان وضد المتربصين بثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا، وكامرأة حرة مثّلت وحدات حماية المرأة في الساحات والمحافل الدولية. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد شبيبة كوباني أن "مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني باتوا سلاح دولة الاحتلال في وجه الكرد، وعلى الكرد في عموم جغرافية كردستان الانتفاض بوجههم؛ لأن الخيانة أخطر أنواع الحروب".(مرفق بالفيديو والصور).

تستمر لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة لمجلس الرقة المدني، بنقل نازحي المخيمات العشوائية صوب مخيم العدنانية الذي تم إنشاؤه خلال العام الحالي، بهدف تقديم الرعاية الصحية والتربوية للأطفال الذين حُرموا من التعليم طيلة فترة وجودهم ضمن المخيمات العشوائية. (مرفق بالفيديو والصور).

يواصل الموفد القطري إلى لبنان جاسم بن فهد آل ثاني، اتصالاته ولقاءاته في العاصمة بيروت بعيدا عن الإعلام، بحثاً عن المخارج المحتملة لأزمة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية. لتكون في مواجهة مع فرنسا بهذا الملف، ضمن مساعي عدة أطراف خارجية لإنهاء هذا الملف وتسجيل هدف في مرمى الآخر، والاستفادة من ذلك لمصالحهم الشخصية.

على وقع عمليات التطهير العرقي التي تمارسها القوات الأذرية وبمساعدة مادية ومعنوية من دولة الاحتلال التركي، باتت تركز الأخيرة على فتح ممر تجاري يربطها بأذربيجان، فما هي مواقف الدول المعنية المتدخلة هناك كروسيا وإيران؟

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في ديرك شهداء شهري آب وأيلول (96 شهيد وشهيدة) وذلك في ملعب كورنيش في المدينة، الساعة 10.30(مرفق بالصور والفيديو)

ينظم مجلس عوائل الشهداء في قامشلو مراسم عزاء للشهيدين سيد افران واصلان قامشلو،(مرفق بالصور والفيديو)

ينظم مجلس عوائل الشهداء في تل حميس مراسم تشيع مقاتل قوات سورية الديمقراطية رضوان طلال خليل إلى مزار الشهداء، وذلك في تمام الساعة 10 صباحاً (مرفق بالصور والفيديو)