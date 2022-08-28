مخطط وكالة أنباء هاوار 28 – 8 – 2022

ستمر المرحلة الثانية من حملة" الإنسانية والأمن" التي اطلقتها قوى الأمن الداخلي في مخيم الهول لملاحقة خلايا داعش وتجفيف البيئة الدموية المساعدة لهم وتخليص القاطنين من إرهابهم، في يومها الرابع (مرفق بالصور والفيديو(.

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها قوات حماية المجتمع- المرأة ومؤتمر ستار تحت شعار "أين ضميركم وعدالتكم"، في يومها السابع عشر أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو، الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو).

من منطلق أن الحماية الذاتية هي حماية لحق الحياة مقابل حقيقة الدولة القومية القائمة على الإبادات والمجازر، تتحضر النساء في شمال وشرق سوري وفق استراتيجية حرب الشعب الثورية، بتلقيهن تدريبات على استخدام الأسلحة الخفيفة وكيفية معالجة الحالات الصحية الطارئة في ظل التهديدات والهجمات التركية المستمرة على المنطقة. .(مرفق بالصور والفيديو).

تتسع الدائرة المعارضة لأي تطبيع بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي على حساب الشعب السوري. اعتبر وجهاء عشائر عربية أن أي تطبيع يهدف لـ"ضرب مشروع الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا".(مرفق بالصور والفيديو).

"إبادة الكرد حلم لن يتحقق"، بهذه الكلمات أشادت أمهات وآباء الشهداء بإرادة وعزيمة مقاتلي الكريلا ضد هجمات الاحتلال التركي التي تستخدم الأسلحة النووية والكيماوية ضد مناطق الدفاع المشروع. (مرفق بالصور والفيديو).

تحضيراً لمهرجان الخيول العربية الأصيلة الذي سيقام في مدينة الرقة بداية شهر أيلول القادم، باشرت لجنة الشباب والرياضة في مجلس الرقة المدني إعادة تأهيل مضمار السباق في مدينة الفروسية، بدعم من لواء جيش الثوار التابع لقوات سوريا الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

مرّ عام كامل على الكمين الغادر الذي نصبه الديمقراطي الكردستاني ضد وحدة مقاتلة لقوات الدفاع الشعبي، ولا يزال يرفض تسليم جثامين الشهداء لذويهم.

أوضح الرئيس المشترك لشركة تطوير المجتمع الزراعي في الرقة، أحمد العلي، أن العمل جارٍ في الوقت الحالي على تجهيز مركز استلام محصول القطن من مزارعي الرقة وريفها، والبدء بتدريب فرق لتسهيل عملية الاستلام والتخزين، وأفاد "قمنا برفع مقترح لسعر القطن". (مرفق بالصور والفيديو).

حذر مختص في شؤون الجماعات المتطرفة أن "أي تصعيد تركي ضد المنطقة يمثل خطراً حقيقياً على استراتيجيات مواجهة داعش"، مشدداَ على ضرورة مواجهتها من قبل المجتمع الدولي، في وقت تواصل فيه قوى الأمن الداخلي المرحلة الثانية من حملة "الإنسانية والأمن" ضد خلايا داعش في مخيم الهول.

تقرير

أُبرمت اتفاقية أضنة بعد 11 يوماً من بدء المؤامرة الدولية عام 1998 وتم تعديلها قبل 20 يوماً من انطلاق الانتفاضات في سوريا عام 2011. ومهّدت هذه الاتفاقية الطريق للهجمات الاحتلالية على سري كانيه وكري سبي عام 2019، وتسعى تركيا الآن إلى استخدامها لشنّ هجمات احتلالية جديدة.

العالم

تستمر سلسلة الفلتان الأمني وحوادث الاغتيالات في مدينة درعا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر عن إجراء تغييرات على مستوى الانتشار والنفوذ للأفرع "الأمنية" التابعة لقوات حكومة دمشق في ريف المنطقة، في حين صعّد التيار الصدري من ضغوطه على القضاء العراقي مع اقتراب موعد إعلان المحكمة الاتحادية عن قرارها بشأن دعوى حل البرلمان.

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارة رسمية إلى الجزائر في 25 آب الجاري، استمرت يومين، في وقت تعاني فيه أوروبا من أزمة نقص الغاز الروسي نتيجة التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، فما هي أهمية هذه الزيارة؟ وماذا سينتج عنها؟

ANHA