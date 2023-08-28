مخطط وكالة أنباء هاوار 28 – 8 - 2023

عدَّ أعضاء وعضوات لجنة حرية القائد عبد الله أوجلان في منبج، تشديد العزلة على القائد أوجلان، واستمرار اعتقاله، وسط صمت دولي، استمراراً لمخططات الدول الرأسمالية المتآمرة على فكره وعلى الشعوب التي تحررت بفكره وفلسفته. (مرفق بالصور والفيديو).

للحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) تاريخ مليء بأمثلة العمالة لصالح أعداء الكرد وضرب حركات التحرر الكردية، ويُعدّ كمين خليفان أحد الأمثلة الحديثة على هذه العمالة.

شدد أهالي شمال وشرق سوريا على ضرورة رص الصفوف أكثر من ذي قبل، في وجه الهجمات التركية، وقالوا: "اليوم استهدفوا ابني وغداً ابنك، فليس أمامنا سوى المقاومة في جميع مجالات الحياة، والأهم حالياً وبحكم هذه الهجمات، ليس علينا سوى المقاومة؛ فالعدو لن يتركنا بأمان مطمئنين"(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت صحفيات في الشهباء عجز دولة الاحتلال التركي عن طمس الحقيقة بهجماتها وقلن: "سيستمر النضال على نهج الإعلام الحر".(مرفق بالصور والفيديو).

طالبت عوائل الشهداء في كوباني الكردستانيين في باشور كردستان بالنضال ضد تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، وانتهاز الفرصة في ظل الثورة الكردستانية لبناء نظامٍ ديمقراطي وعدم الاستهزاء بهذه المرحلة المفصلية من تاريخ الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

شددت ناشطة مدنية من السويداء على أن مشاركة النساء في الاحتجاجات طبيعية، قياساً بدورها الاجتماعي والسياسي، ولفتت الانتباه إلى أن رفع شعار "دماء هفرين خلف تزهر في السويداء"، يأتي باعتبار أن قضية السوريين والسوريات واحدة.

تعمل هيئة الاقتصاد في إقليم الجزيرة على إنشاء فرن آلي للخبز بطاقة إنتاجية تصل لـ 8 طن يومياً، وبتكلفة تصل لـ 170 ألف دولار. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية جل آغا، مراسم استذكار 24 شهيداً من شهداء أشهر حزيران وتموز وآب استشهدوا في أماكن مختلفة ، في المركز الثقافي في الناحية، الساعة الـ10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم حركة الشبيبة الثورية ولجنة الشبيبة في حزب الاتحاد الديمقراطي في اقليم الفرات تظاهرة منددة بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وذلك في ناحية جلبية بمقاطعة كوباني، الساعة 10:00 (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي تجمع نساء زنوبيا ببيان من أجل التضامن مع الحراك السلمي في مدينة السويداء أمام دوار النعيم في مدينة الرقة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم هيئة الثقافة والفن في شمال وشرق سوريا المهرجان الأدبي الأول في مركز الرقة الثقافي، الساعة 17.30 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA