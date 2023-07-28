مخطط وكالة أنباء هاوار 28 – 7 - 2023

ربطت أمهات الشهداء حرية الشعب بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، وشددن: "لتدرك دولة الاحتلال التركي أننا أصحاب الحق، والحق سينتصر في النهاية"(مرفق بالصور والفيديو).

كشف الصحفي كورتاي سرحات عن آخر المستجدات في مناطق الدفاع مديا بباشور كردستان، وأشار إلى تزايد الهجمات عقب زيارة مسرور البرزاني لأنقرة، وقال: "لا يزال الحزب الديمقراطي الكردستاني يمنع المؤسسات المعنيّة من التحقيق في قضيّة استخدام الأسلحة الكيماويّة"، وأوضح أنّ قوات الدفاع الشعبي يدحرون مخططات تركيا، لكن من الضروري أن يتّخذ الجميع موقفاً حيال استخدام الأسلحة الكيماويّة والهجمات(مرفق بالصور).

في ظل المخاوف هنا وهناك من إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية ضد أوكرانيا؛ تستخدمها دولة الاحتلال التركي دون تردد ضد مقاتلي حركة التحرر الكردستانية في جبال كردستان، دون إبداء أيّ مخاوف أو تنديدٍ دولي تجاه جرائم العصر التي ترتكبها تركيا(مرفق بالصور).

عدَّ مثقفون وباحثون كرد من روج آفا، أن الخلافات الكردية ساهمت في تحقيق أهداف اتفاقية لوزان على جغرافية كردستان، وأكدوا على ضرورة عقد مؤتمر وطني كردستاني لتوحيد الاستراتيجية الكردية ومحاسبة مرتكبي المجازر بحقهم(مرفق بالصور والفيديو).

تشهد مدينة الحسكة ازدياد الحالات المرضية من "إسهال وتسمّم وأمراض جلدية"، لعدم توفّر مصدر موثوق لمياه الشرب؛ بسبب قطع المياه من المصدر الرئيس علوك، من قبل دولة الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

باشر مركز هيزل للثقافة والفن افتتاح العديد من الدورات التعليمية المجانية لأطفال الناحية؛ بهدف تنمية المواهب والتعرف على الثقافة والتراث الغنائي والفلكلوري(مرفق بالصور والفيديو).

تتواصل الاجتماعات تحت عنوان "حل الأزمة الليبية" وكان آخرها استضافة باريس لاجتماع اللجنة العسكرية ولقاء ماكرون بقادة من الأطراف الليبية، إلا أن خبراء يؤكدون أن الدور الخارجي هو دور سلبي ولن يتم الحل دون إخراج المرتزقة وخاصة الذين جلبتهم تركيا(مرفق بالصور).

ANHA