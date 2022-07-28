مخطط وكالة أنباء هاوار 28 – 7 - 2022

شيع أهالي ديرك جثمان الشهيد جوان بوظان الذي استشهد يوم أمس إثر حادث أثناء أداء مهامه، إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد خبات ديرك. الساعة 17.00 (مرفق بالصور والفيديو)

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو شهداء شهر تموز في مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو الساعة 18:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو 11 شهيداً في المركز الثقافي في ناحية تل براك الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يدلي مجلس العدالة الاجتماعية للمرأة في إقليم الفرات ببيان تنديداً باستهداف النساء وتهديديات الاحتلال التركي على المنطقة، أمام محكمة الشعب في مدينة كوباني، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

أثنى الأمين العام لحزب التجمّع الوطني الكردستاني على المقاومة التاريخية التي تخوضها قوات الدفاع الشعبي ضد جيش الاحتلال التركي، مؤكداً أن تلك المقاومة منعت تركيا من احتلال كامل العراق. .(مرفق بالصور والفيديو)

أوضح البروفيسور الكولومبي فيكتور دي كوريا لوغو أنّه تعرّض للتضليل بخصوص ثورة روج آفا وقال: "هذا مهمٌ حقّاً بالنسبة لي، لأنّ نقص المعلومات أو انتشار المعلومات الخاطئة يحولان دون دعمها. إنّ روج آفا مكسبٌ كبير".

أكد الناشط السياسي والمحامي من السويداء، عادل الهادي، أن حكومة دمشق وأجهزتها الأمنية هي المسبب الحقيقي للاشتباكات الأخيرة وحالة عدم الاستقرار في السويداء، وأشار إلى أنها تسعى لإعادة الحال كما كان قبل ٢٠١١ بذات الوسائل وبذات العقلية، منوهاً أن الحل هو بالانتقال إلى نظام ديمقراطي يعتمد على اللا مركزية الموسعة.

العالم

قال الباحث المصري في العلاقات الدولية محمد ربيع الديهي، إن أهم ما يعيق ترميم العلاقات العربية – التركية هو عدم التزام الجانب التركي بالمطالب العربية والتي تتمثل بصورة كبيرة في كف ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ومنها أيضاً وقف احتلال أراضي سوريا والعراق.

تقرير

تشهد منطقة الشرق الأوسط جولات ولقاءات مكثفة بين قادة دول المنطقة، فما بين هرولة الدول العربية نحو التطبيع مع إسرائيل والمساعي حول حل الأزمة بين الدول الخليجية وإيران، يرى مراقبون أن هناك خريطة سياسية جديدة ترسم للمنطقة، وذلك على وقع الحديث عن الانسحاب الأميركي من المنطقة والتحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

العالم

أكدت ناشطات مشاركات في ملتقى ثورة المرأة، أن انعقاد هكذا ملتقيات مهم جداً لتصحيح الأخطاء وسد الثغرات الموجودة خلال 10 أعوام من عمر الثورة، مبديات إعجابهن الشديد بالملتقى بوصفه تجربة رائعة يستحق "المشاركة والدعم".(مرفق بالصور والفيديو)

ANHA