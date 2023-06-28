مخطط وكالة أنباء هاوار 28 – 6 - 2023

منذ اعتقال القائد عبد الله أوجلان وزجّه في سجن إمرالي، يمارّس بحقه بطش سياسي وقانوني، وانتهاكات جسيمة مخالفة للقوانين التركية والقوانين العالمية بشكل ممنهج، كقانون حقوق الإنسان والمبادئ والمعاهدات الدولية، آخرها تشديد العزلة عليه منذ 27 شهراً. (مرفق بالفيديو والصور).

شجبت النساء في شمال وشرق سوريا هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، وأكدن أن هذه الهجمات لن توقف ثورة المرأة بل سيكن يداً واحدة في وجه الاحتلال. (مرفق بالفيديو والصور).

يتشارك المهجرون بسبب الاحتلال التركي ومرتزقته، في أمنية طرد الاحتلال من أرضهم، مع حلول عيد الأضحى المبارك، ويؤكدون أن فرحتهم لن تكتمل إلا بالعودة إلى أرضهم بعد تحريرها. (مرفق بالفيديو والصور).

أوضح عضو الهيئة الإدارية في دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خالد إبراهيم أن المواقف الدولية من قرار البدء بمحاكمة مرتزقة داعش ما زالت في طور البحث وليست واضحة. (مرفق بالفيديو والصور).

خرجت الجولة الـ 20 لاجتماعات صيغة "استانا" بقرار ينهي مسار أستانا، في خطوة أثارت تساؤلات كثيرة حول الدوافع والتداعيات. فهل نجمت هذه الخطوة عن تغيّر في موقف كازاخستان من روسيا؟ أم أن ذلك يعد تمهيداً لمسار جديد؟

يتوافد أهالي مناطق شمال وشرق سوريا إلى مزارات الشهداء في صبيحة عيد الأضحى المبارك. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA