مخطط وكالة أنباء هاوار 28 – 6 - 2022

تعقد المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي TEV DEM في مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، اجتماعها النصف سنوي، في مدينة الحسكة، الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو)

تدلي الاحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا ببيان حول هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع والتهديدات بشن هجمات على شمال وشرق سوريا وذلك في مركز الدراسات والاستشارة الدبلوماسية في مدينة قامشلو الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)حركة المجتمع الديمقراطيكي بشن هجمات على ي على مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا في قامشلوالم

يشيع اهالي ناحية تل كوجر جثمان شهيدين من قوات صناديد إلى مزار الشهيد عقاب الأسود في ناحية تل كوجر الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

تنظم هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة احتفالية لتوقيع كتاب "النجوم المبتسمة" الخاصة بمسابقة كاتب المستقبل للطفل في حديقة القراءة في مدينة قامشلو الساعة 18.00 (مرفق بالصور والفيديو)

يخرج أهالي مقاطعة قامشلو في مظاهرة مركزية في ناحية ديرك للتنديد بالهجمات التركية على مناطق شمال و شرق سوريا و مناطق الدفاع المشروع، تنطلق التظاهرة من ساحة آزادي في ديرك. الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو)

حمّلت الرئيسة المشتركة للمجلس الاجتماعي الأرمني، أريف قصبيان، الجامعة العربية والمجتمع الدولي مسؤولية مشاريع تركيا الاستيطانية على أراض المهجرين الأرمن في المناطق السورية المحتلة تركياً ومساعيها في تغيير ديمغرافية المنطقة، مبيّنة في الوقت نفسه أن هذه السياسة امتداد لمجازر الأرمن على أيدي العثمانيين في تسعينيات القرن الماضي. (مرفق بالصور والفيديو)

دعا الحقوقي خالد جبر لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية إلى التدخل السريع لمعرفة وضع القائد عبد الله أوجلان، في وقت فرضت فيه السلطات التركية إجراءات جديدة لإضافة صبغة قانونية على العزلة المطلقة التي تفرضها على القائد أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو)

وصفت زلال جكر عضوة منسقية حركة المجتمع الديمقراطي الشهيد فرهاد شبلي بالمقاتل الحقيقي من أجل شعبه، ودعت الشعب للانتقام من العدو. (مرفق بالصور والفيديو)

أكد سياسيون في إقليم الفرات أن تهديدات الدولة التركية الفاشية بالهجوم على مناطق في شمال وشرق سوريا هي تصدير لأزمتها الداخلية، وشددوا على ضرورة استعداد المجتمع بكل فئاته للدفاع عن المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو)

أكدت المقاتلة في وحدات حماية المرأة زيلان مظلوم استعداد وحدات المرأة للتصدي لهجمات الاحتلال التركي على المنطقة، واسترجاع كافة الأراضي المحتلة، مشددة "سنقف سداً منيعاً أمام هذه الهجمات ولن نقبل إلا بدحر العدو وهزيمته والانتقام لجميع شهداء ثورة روج آفا. (مرفق بالصور والفيديو)

المرأة

شددت عضوتان في حزب الاتحاد الديمقراطي على ضرورة تنظيم النساء لصفوفهن؛ للوقوف في وجه كافة التحديات التي تواجههن من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، وذلك بروح حرب الشعب الثورية وبنضال المرأة المنظمة. (مرفق بالصور والفيديو)

المجتمع والحياة

أطلقت بلديات الشعب في إقليم الجزيرة، مشاريعها الخدمية التي تستهدف تعبيد الطرق، وصيانة شبكات الصرف الصحي. (مرفق بالصور والفيديو)

الثقافة والفن

مع اقتراب موعد مهرجان الطفل في الرقة والطبقة، تعمل المراكز الثقافية في كلا المنطقتين على تكثيف التدريبات للأطفال المشاركين في المهرجانين المزمع عقدهما في نهاية شهر حزيران الجاري ومطلع شهر تموز القادم. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA