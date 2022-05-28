مخطط وكالة أنباء هاوار 28 – 5 – 2022

برعاية ديوان الأدب لشمال وسوريا تنطلق فعاليات "الأسبوع الأدبي" في مدينة قامشلو تحت شعار "الأدب صدى آلام وآمال المجتمع". الساعة 15.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد المجلس التشريعي في إقليم الجزيرة اجتماعاً اعتيادياً في صالة اجتماعات المجلس التنفيذي في ناحية عامودا، الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مؤتمر ستار ببيان للرأي العام، في مدينة الحسكة حول جريمة مقتل الطفلة وعد الفارس، الشاعة 13.00 . (مرفق بالصور والفيديو).

مخيم الهول المكان الأكثر خطورة. حيث ينتشر التعصب الديني ويتم قتل كل من يعارض الافكار المفروضة، على العموم يتم معاقبة الأشخاص الذين لا يؤيدون افكارهم كما يفرضون قوانين على الشعب ويقومون بمحاسبة من يخالف. (مرفق بالصور والفيديو).

يشكل تكاتف المكونات المتعايشة في شمال وشرق سوريا خط الدفاع الأول ضد المؤامرات الداخلية والخارجية التي ترمي إلى احتلال أراضيها وتغيير ديمغرافيتها وتهجير سكانها الأصليين، وسط تأكيد مواطنيها على عدم السماح بالنيل من مشروعهم الديمقراطي "الإدارة الذاتية".(مرفق بالصور والفيديو).

قال نائب رئاسة مجلس حلب لحزب سوريا المستقبل، براء محمود، إن المشروع الاستيطاني وترحيل اللاجئين السوريين من تركيا وتوطينهم في المناطق المحتلة يهدف إلى تغيير ديمغرافي ومحو الهوية التاريخية للمنطقة، مؤكداً أن دولة الاحتلال التركي تريد خلق قبرص جديدة. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد إيزيديون في شمال وشرق سوريا أن الهجمات على شنكال جاءت بعد الهزائم التي تلقتها دولة الاحتلال التركي على يد قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع(مديا)، وقالوا: "شنكال قلب كردستان والقوى المعادية تسعى إلى فصله عنها".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

مهدت الشهيدتان سلافا وبيريفان بشهادتهما الطريق أمام آلاف النساء للالتحاق بوحدات حماية المرأة، فقد كانتا من أوائل المنضمات إلى ثورة روج آفا وحمل السلاح، وتؤكد مقاتلات من الوحدات أنهن سيواصلن مسيرة الشهيدتين وجميع الشهيدات اللواتي اخترن الاستشهاد في سبيل قضية تحرر المرأة على البقاء خانعات تحت رحمة النظام الذكوري. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

أكد الباحث والمؤرخ العراقي، الدكتور جواد البيضاني، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يحاول تطبيق "العثمانية الجديدة" ومد نفوذه إلى دول المنطقة من خلال أعوانه والأحزاب الموالية له، وطالب العرب والكرد في المنطقة بالاتحاد لمواجهة السياسات التركية الساعية لإزالة تاريخ المنطقة ونسبها لها.

المجتمع والحياة

بدأت لجان الطوارئ في ديرك باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة لاستقبال موسم الحصاد للعام الزراعي الحالي، عبر انتشار قوات حماية المجتمع على مداخل القرى وتوزيع سيارات الإطفاء على عدد من النقاط في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

افتتحت لجنة الداخلية التابعة لمجلس دير الزور المدني خلال الأسبوع المنصرم، أول مدرسة لتعليم قيادة المركبات الخصوصية والعمومية، في ريف دير الزور الغربي، بهدف تعزيز الوعي لدى السائقين وكيفية تطبيق القواعد المرورية حفاظاً على سلامة الأهالي والسائقين. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA