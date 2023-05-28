مخطط وكالة أنباء هاوار 28 – 5- 2023

ندد أعضاء مجلس حي الشهيد جنكيز في حي الأشرفية بحلب، بالعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأكدوا أن فكره أرشدهم إلى الحرية. (مرفق بالفيديو والصور).

ربما تكون الانتخابات الأخيرة في تركيا هي الأكثر إثارة للاهتمام في تاريخ الجمهورية التركية. للأسف تمر البلاد بفترة حرجة للغاية. تجري الانتخابات على أساس تحالفات ضعيفة للغاية. بالنسبة للدعاية الانتخابية ، يتم التنافس على "العنصرية" وأصبح حزب العمال الكردستاني موضوع الدعاية الانتخابية. يتم إعداد مقاطع فيديو بمونتاج مزيف يتعلق بحزب العمال الكردستاني وعرضها على الرأي العام مع الأكاذيب. في الجولة الأولى من الانتخابات دخل اللصوص إلى الصناديق، وأنتجت صناديق الاقتراع أكثر البرلمانات عنصرية. حتى مؤسسات استطلاع الرأي لا تستطيع الوقوف في وجه هذا الجو المفاجئ للانتخابات. وفي النتيجة لا يوجد تقييم طبيعي للانتخابات.

تخطو تركيا اليوم خطوة مفصلية في الانتخابات الرئاسية بجولتها الثانية؛ فإما الديمقراطية والإصلاح أو استمرار الاستبداد والفساد، في حين أفاد مصدر دبلوماسي غربي كبير، بأن روسيا علّقت العمل بما يسمى "الخط الأحمر" مع إسرائيل، وهو خط اتصال أمني خاص بالتنسيق العسكري بينهما حول سوريا.

أكد أهالي الرقة ووجيه عشيرة الولدة أن ظاهرة إطلاق النار في المناسبات تفاقمت بشكل كبير في المنطقة، وشددوا على ضرورة استئصالها. (مرفق بالفيديو والصور).

لاقى قرار حكومة دمشق ملاحقة أصحاب البسطات وإزالتها تحت ذريعة تجميل المدن، ردود فعل منددة من قبل الأهالي، مشيرين إلى أن هذه الحملة ساهمت في تحويل الآلاف إلى عاطلين عن العمل، وتسبّبت بمنع الكثير من الأسر من تأمين قوت يومها، مؤكدين أن الهدف هو زيادة ثراء مسؤولي ومؤسسات الحكومة.

يجمع البائع عبدو في متجره الصغير الأدوات القديمة والقطع العتيقة للحفاظ على تراث شعب المنطقة من الاندثار. (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية تحت عنوان "انعكاسات التطبيع العربي مع دمشق وتداعياته السياسية"، وذلك في قاعة اجتماعات مجلس سوريا الديمقراطية في حي الشيخ مقصود، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تقيم هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا معرض الفن التشكيلي الثامن، ضمن ملتقى روج افا الرابع، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تدلي حركة الهلال الذهبي في مدينة الحسكة ببيان تنديدا بالحصار المفروض على مخيم مخمور من قبل الجيش العراقي، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور)

ANHA