مخطط وكالة أنباء هاوار 28 – 3 – 2023

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية جل آغا الشهيد عكيد (معصوم قورقماز)، وذلك في مراسم تقام في صالة المركز الثقافي، الساعة 10.30، وينظم مجلس ناحية تربه سبيه، اجتماعاً جماهيري لمكونات الناحية لاستذكار الشهيد عكيد، وذلك في صالة حزب الاتحاد الديمقراطي، الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

يستمر مهرجان الشهيد يكتا هركول للمسرح في يومه الثاني على خشبة مسرح مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج اعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية في ريف دير الزور الغربي، في مسيرة مشاعل مسائية، استذكاراً للشهيدين عكيد ومظلوم دوغان ضمن أسبوع البطولة، الساعة 20.00 (مرفق بالصور والفيديو).

ندد أهالي قامشلو ومنبج بالعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، مشددين على تصعيد النضال في جميع الساحات حتى تحقيق حريته الجسدية.(مرفق بالصور والفيديو).

جدد ذوو مقاتلي ومقاتلات قوات الدفاع الشعبي "الكريلا"، العهد على مواصلة مسيرة مظلوم دوغان ومعصوم قورقماز في النضال والفداء، في ذكرى أسبوع البطولة، مؤكدين أنها فتحت الطريق أمام تحقيق مكتسبات شمال وشرق سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

قدّم الهلال الأحمر الكردي في شمال وشرق سوريا سيارة إسعاف مجهّزة بالمعدات الطبية لمشفى الشهيد خالد فجر في حي الشيخ مقصود، وذلك ضمن المساعي الحثيثة؛ لدعم القطاع الصحي بحلب(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

شهدت شمال وشرق سوريا، خلال الأيام الماضية، تصعيداً متبادلاً بين القوات الإيرانية الداعمة لحكومة دمشق في أرياف دير الزور والحسكة من جهة، والقوات الأميركية العاملة تحت غطاء التحالف الدولي ضد داعش من جهة أخرى؛ ليكون ذلك صورة معبرة عن المسار المتوقع للأحداث المقبلة(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

أعدت جمعية السلام الإنسانية في مؤتمر الإسلام الديمقراطي، خطتها السنوية متضمنة مبادرات إنسانية ومجتمعية نوعية، خاصة في شهر رمضان.(مرفق بالصور والفيديو),

ANHA