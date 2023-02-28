مخطط وكالة أنباء هاوار 28 – 2 – 2023

تنطلق اعمال الكونفرانس الذي تنظمه مجموعة العمل الكردي لحقوق الإنسان في جنوب أفريقيا بالتعاون مع المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، والذي يستمر على مدار يومين تحت شعار "الحرية لعبد الله أوجلان.. السلام والاستقرار في العالم"، وذلك في مدينة كيب تاون، (مرفق بالصور)

يقيم مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، مراسم استذكار شهداء شهر شباط، وذلك في مزار الشهداء، وفي السياق يستذكر مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، أيضاً شهداء شهر شباط في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو)

تلقي منصة الفعاليات المشتركة لحركات وتنظيمات المرأة في شمال وشرق سوريا، بيان بخصوص نشاطات عيد المرأة في الساعة 11.00 في ملعب الشهداء12 اذار في قامشلو (مرفق بالصور والفيديو)

- يشيع أهالي مدينة الحسكة جثمان المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية الشهيد أحمد محمد حسين وذلك في مزار الشهيد دجوار بقرية داودية، الساعة 12.00، ويشيع أهالي مدينة الرقة جثمان الشهيد محمد خليل العلو، إلى مزار شهداء الرقة في قرية الحكومية بريف الرقة الشمالي، الساعة 14.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم اتحاد مثقفي روجافاى كردستان(HRRK) محاضرة للكاتب الكردي ديار بوهتي، عن الأدبيات الكردية وذلك في مركزه بمدينة قامشلو، الساعة 18.00(مرفق بالصور والفيديو).

استنكر عدد من أهالي مدينتي الحسكة وحلب استمرار العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، مؤكدين أنه بحريته ستتحرر كافة المجتمعات المضطهدة (مرفق بالصور والفيديو).

ألحق الزلزال الذي ضرب شمال كردستان وتركيا وتأثرت به سوريا أضراراً كبيرة بالمدارس في مقاطعة الشهباء، وأدت إلى إخراج 15 مدرسة عن الخدمة، ومن المقرر ان يكمل 5500 طالب/ة دراستهم ضمن عشرات الخيم في ظل عدم توفر مواد البناء لترميم المدارس في المقاطعة التي تحاصرها حكومة دمشق(مرفق بالصور والفيديو).

تواصل بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية عملها رغم الحصار ووسط كارثة الزلزال المدمر، وأكد الرئيس المشترك صلاح سينو أنهم يستمرون في عملهم بإمكانات ضعيفة وشبه معدومة وقلة الآليات(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

بدأ مزارعو الخضروات في شمال وشرق سوريا بزراعة الخضروات "البواكر"، ويؤثر إنتاجها بشكل كبير على الأسواق المحلية، ويساعد في تخفيض الأسعار في فترة تسويقها أواخر شهر نيسان(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA