مخطط وكالة أنباء هاوار 28 – 12 - 2022

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو 41 شهيداً من شهداء شهر أيلول وتشرين الأول والثاني وكانون الاول، الذين استشهدوا في أماكن واعوام مختلفة من النضال، وذلك في مركز الثقافة والفن في الناحية، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو ببيان للرأي العام، بخصوص استشهاد مقاتلي ومقاتلات قوات الدفاع الشعبي بالأسلحة الكيماوية، وذلك امام مجلس عوائل الشهداء، في الجهة الشرقية لمدينة قامشلو، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مجلس المرأة لحزب سوريا المستقبل، ملتقى حواري تحت شعار "تمكين المرأة أمان وضمان لحقوقها، المرأة حياة حرية"، في أكاديمية المرأة بالطبقة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي مدينة الحسكة جثمان عضو قوات الدفاع الذاتي الشهيد ثامر محمد العلي الذي استشهد أثناء أداء مهامة العسكرية في دير الزور، وذلك إلى مزار الشهيد دجوار بمقاطعة الحسكة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور)

تدلي المؤسسة الدينية في مدينة منبج بيان للرأي العام حول مجزرة باريس الثانية، وهجوم خلايا داعش التي استهدف مركز قوى الأمن الداخلي في مدينة الرقة. أمام مكتب المرأة الديني، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يستنكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه تدمير الاحتلال التركي لمزار الشهداء في سري كانيه وذلك خلال بيان أمام مبنى المجلس، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يستنكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي تدمير الاحتلال التركي لمزار الشهداء في سري كانيه وذلك خلال بيان أمام نقابة العمال في بلدة رميلان، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يستنكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية ديرك تدمير الاحتلال التركي لمزار الشهداء في سري كانيه وذلك خلال بيان أمام مبنى المجلس في المدينة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

عبّرت الشبيبة في مقاطعة كوباني عن دعمها لمقاومة الكريلا في وجه دولة الاحتلال التركي التي تواصل استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الكريلا. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد شيخ قبيلة الولدة في الطبقة، حامد الفرج، أن هجوم داعش على مركز الأمن الداخلي في الرقة، مُمنهج ومدعوم من الدولة التركية بعد عجزها عن ضرب استقرار المنطقة، مؤكداً في الوقت وقوفهم إلى جانب قسد وقوى الأمن الداخلي. (مرفق بالصور والفيديو).

أصدر المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خلال عام 2022، (13) قانوناً؛ لتنظيم الحياة وسير العمل بنجاح على الأصعدة كافة خلال (26) جلسة، عقدها المجلس العام.

حوار

وصف الكاتب والباحث السياسي ودكتور العلوم السياسية، أنمار نزار الدروبي، رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان بأنه أخطر سياسي في منطقة الشرق الأوسط، وقدّم مجموعة من التوصيات لمجابهة خطر مرتزقة داعش المتنامي في المنطقة.

تقرير

قدمت الحكومة الأردنية بعض الحلول لتطويق الاحتجاجات، بينها زيادة أجور الشحن، وتوزيع مبالغ مالية دعماً للأسر الأكثر تضرراً، فهل هي مرضية للمحتجين أم أنهم سيواصلون احتجاجاتهم؟

الثقافة والفن

يحمل أطفال "مدرسة المسرح" في قامشلو، أحلامهم ورسالتهم الفنية والاجتماعية لفنهم، فيما يؤكد المشرف على تدريبهم، أنها خطوة كبيرة لإعداد جيل مسرحي؛ لتطوير الساحة الفنية في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).