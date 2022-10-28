مخطط وكالة أنباء هاوار 28 – 10 – 2022

أكدت أمهات السلام من إقليم عفرين تضامنهن مع المقاومة التاريخية التي تخوضها الكريلا ضد دولة الاحتلال التركي المدعومة من حلف الشمال الأطلسي، وطالبن القوى الدولية بالتخلي عن سياساتها القذرة تجاه الكرد(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت الناشطة الحقوقية اللبنانية، سوسن شومان، أن استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيمياوية ضد الكريلا يعد جريمة حرب وانتهاك فاضح للإنسانية، وأشارت إلى أن هذه الهجمات تترجم المأزق والمشاكل التي تعاني منها تركيا التي تبحث عن انتصار تقنع بها شعبها، كما نوهت إلى أن قوات الكريلا تمثل خط الدفاع عن كافة شعوب الشرق الأوسط ويجب على هذه الشعوب دعمها(مرفق بالصور).

وصف عضو الهيئة القيادية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)، الصمت الدولي حيال هجمات الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية على مقاتلي الكريلا، بوصمة عار على جبين القوى الدولية، داعياً الشعب الكردي إلى توحيد صفوفه في ظل هجمات الاحتلال على كردستان(مرفق بالصور والفيديو).

حذّر مختطفان سابقان لدى مرتزقة دولة الاحتلال التركي الشبان من مجرد التفكير بالهجرة خارج ديارهم، وقال أحدهم " جميع من حاولوا العبور جرى اختطافهم وتم تشليحهم، أنصح الشباب بالبقاء في أرضهم حتى ولو كانوا جياعاً، وعدم التوجه إلى المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها"(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

تواجه ليبيا خطر التقسيم بفعل تدخل القوى الأجنبية وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي، ويرى خبراء في الشؤون الافريقية أن الشعب الليبي بحاجة إلى حوار داخلي بعيداً عن القوى الخارجية لتجاوز أزماته(مرفق بالصور).

توقعت الكاتبة الصحفية المتخصصة بالشؤون السياسية والصراعات الإقليمية والدولية، هند الضاوي، ارتفاع حدة الصراع بين الغرب وروسيا في الفترة المقبلة، ولم تستبعد اندلاع حرب نووية بين الأطراف المتصارعة، مؤكدة أن أوكرانيا لن تكون المحطة الأخيرة للتصادم(مرفق بالصور ).

الثقافة والفن

أوضح الكتّاب المشاركون في "معرض الشهيد هركول للكتاب" بدورته السادسة أن للمعرض دوراً فعالاً في دعم الكتّاب لتقديم عناوينهم وتشجيع الأهالي على القراءة والكتابة بلغتهم الأم والتعرف على ثقافتهم وتاريخهم، بينما رأوا أن هذا العام شهد ضعفاً في ارتياد الأهالي للمعرض نتيجة الأسعار الباهظة للكتب المعروضة(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA