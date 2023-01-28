مخطط وكالة أنباء هاوار 28 – 1 – 2023

برعاية هيئة الإدارات المحلية و البيئة في شمال وشرق سوريا، وتحت شعار "قرى ومدن إيكلوجية منظمة عمرانيا" تنطلق فعاليات المنتدى الهندسي الأول لشمال وشرق سوريا وذلك في قاعة سردم بمدينة الحسكة، 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

استهدف جيش الاحتلال التركي خلال 23 يوماً، 42 قرية وموقعاً في شمال وشرق سوريا بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيّرة؛ متسبباً باستشهاد 4 مواطنين بينهم طفل، بالإضافة إلى إصابة 11 عنصراً من قوات حكومة دمشق.

قدّمت أسرة حرسان تضحياتٍ كبيرة في ثورة روج آفا. فقد نشطت الأسرة ضمن الثورة منذ انطلاقتها واستشهد في سبيلها ابناها التوأم، هارون وأحمد. (مرفق بالفيديو والصور).

قال قيادي في حملة "الانتقام لشهداء الرقة" أن هناك تنسيق واضح بين داعش ودولة الاحتلال التركي؛ لضرب استقرار المنطقة، وأشاد بتعاون الأهالي معهم في حملتهم التي تستهدف ملاحقة خلايا مرتزقة داعش. (مرفق بالفيديو والصور).

أدانت نساء من مدينة الطبقة، صمت منظمات حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT)؛ تجاه الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق القائد أوجلان، وأكدن على رفع وتيرة النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية له. (مرفق بالفيديو والصور).

تقرير

شكلت عملية التقارب بين الاحتلال التركي وحكومة دمشق، وكذلك ملف طائرات إف-16 الأميركية، وكذلك انضمام السويد وفنلندا للناتو، ثلاث ملفات شائكة؛ ستزيد من حدة الخلاف بين أنقرة وواشنطن.

تعاني معظم الأسر القاطنة في مناطق سيطرة حكومة دمشق في مدينة حلب من تردي الوضع المعيشي مع انخفاض الرواتب التي لا تسد احتياجاتهم أكثر من 4 أيام فقط، ويسعى البعض منها للانتقال إلى حي الشيخ مقصود المحاصر.

ANHA