مخطط وكالة أنباء هاوار 28-4-2023

شددت شرائح مجتمعية أن كل إنجاز تحقق بالنضال هو خطوة "تقربنا" من الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان(مرفق بالصور والفيديو).

أكد المحامي والناشط السياسي من السويداء، أن مبادرة الإدارة الذاتية لحل الأزمة السورية تضمنت محاور مهمة يمكن العمل عليها وأن الوقت مناسب لطرح هكذا مبادرات في ظل ازدياد معاناة السوريين، مشدداً على أن تطبيق أي شكل من الإدارة اللا مركزية الموسعة بما في ذلك الإدارة الذاتية هو أفضل الحلول المتاحة لحل الأزمة(مرفق بالصور).

الغسالات الأتوماتيكية أصبحت من الماضي، والغاز يُشترى بالكيلو، ومشاهدة التلفاز باتت حسرة في مقاطعة الشهباء، بعد 9 أشهر من الحصار المشدد الذي تفرضه حكومة دمشق على سكان المقاطعة ومهجّري عفرين(مرفق بالصور والفيديو).

أكد سياسيون ووجهاء عشائر في شمال وشرق سوريا أن الانتخابات التركية فرصة للإطاحة بحكومة العدالة والتنمية التي تنتهج سياسات الحروب والإبادة بحق المواطنين والجوار، واعتبروا حزب الخضر اليساري الممثل الأنسب لتطلعات الشعب التركي(مرفق بالصور والفيديو).

يستعد الهلال الأحمر الكردي لافتتاح أول مشفى مجاني على مستوى شمال وشرق سوريا لمعالجة الحروق والتلاسيميا وتقديم خدمات لمرضى السرطان(مرفق بالصور والفيديو).

باشر أصحاب الحصادات الزراعية بصيانتها؛ استعداداً لموسم الحصاد، وطالبوا بتوفير مادة المازوت قبل البدء بالموسم، وضبط أسعار عمل الحصادات(مرفق بالصور والفيديو).

تلقى قرار رفع أسعار الاتصالات في مناطق حكومة دمشق ردود فعل منددة وساخرة، واعتبر المواطنون أن راتب الموظف سيكون مقابل مشاهدة فيلم ومسرحية على شبكة الانترنيت المحلية، وسط دعوات لمقاطعة الاتصال عبر شبكتي سيريتل وMTN المحليتين(مرفق بالصور).

من المؤكد أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لن يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في المدى المنظور، على عكس ما تردد سابقاً عن احتمال عقد جلسة بعد عيد الفطر(مرفق بالصور).

تنظم حركة المجتمع الديمقراطية وبمناسبة عيد العمال العالمي احتفالية في غابة مدينة كوباني في تمام الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA