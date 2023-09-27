مخطط وكالة أنباء هاوار 27 – 9 - 2023

أكد حقوقي أن دولة الاحتلال التركي تخالف القانون الدولي عبر حرمان القائد عبد الله أوجلان من قانون "الحق في الأمل"، وشدد على ضرورة تكثيف الندوات القانونية والمظاهرات الشعبية حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد حقوقي ووجيه عشيرة من مدينة الرقة، أن تركيا تريد توسيع احتلالها، وقضم الأراضي السورية، وأنها تخاف من المشروع الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان في التعايش المشترك والقضاء على الأنظمة الرأسمالية، داعيين للتكاتف وطرد المحتل. (مرفق بالفيديو والصور).

على الرغم من مرور نحو 7 أشهر على كارثة الزلزال، إلا أن بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية لا تزال تحاول هدم الأبنية غير الصالحة للسكن نتيجة تضرر أساساتها، فما السبب وراء تأخّر عمليات الهدم التي بدأت بها البلدية؟(مرفق بالفيديو والصور).

أجرى بشار الأسد خلال الأيام الماضية زيارة وصفت بالـ "مهمة" إلى الصين الشعبية حيث تمخضت هذه الزيارة عن التأكيد على توجه دمشق المتسمر نحو الشرق في ظل ما تعانيه من ضغوط غربية، بالإضافة نوايا الصين لتكريس نفوذها في الشرق الأوسط وما يسمى بلاد الشام تحديداً وبالتالي زيادة حدة التنافس مع القوى الغربية النشطة في المنطقة.

تنتهج تركيا نهجا عدائيا تجاه العراق وتعمل على انتهاك سيادته بين الحين والآخر، دون الاكتراث لبيانات الشجب والاستنكار والاحتجاج شديد اللهجة، والتي تقابل غالبا بالتجاهل من قبل الجانب التركي الذي يختلق الذرائع لمواصلة إراقة دماء العراقيين في مختلف المناطق الشمالية.

تصاعدت المخاوف في الشارع السوداني من احتمالية استنساخ السيناريو الليبي في تعدد الحكومات بالبلاد وسط مخاوف من انزلاق السودان لخطر التقسيم خاصة مع انتشار تقارير عن توجه البرهان وحميدتي لتشكيل حكومة مستقلة كلاً بمناطق نفوذه. فماذا ينتظر السودان وما خطورة هذا السيناريو؟

يدلي مجلس ناحية تربه سبيه ببيان لاستنكار محاولات جهات خارجية خلق الفتنة بين مكونات شمال وشرق سوريا أمام مجلس الناحية، الساعة 09.00 (مرفق بالصور والفيديو)

تستمر فعالية خيمة الاعتصام في مدينة الحسكة، التي اطلقتها المبادرة الشعبية في إقليم الجزيرة باستقبال الوفود الزائرة في يومها الثاني على التوالي والأخير، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يستذكر أهالي ناحية الدرباسيه الذكرى السنوية لاستشهاد المناضل رستم جودي وذلك في مزار الشهيد رستم جودي في قرية بر كفري الساعة، 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في قامشلو مراسم عزاء الشهيدين الصحفي الثورية سيد آفران والقيادي في وحدات حماية الشعب أصلان قامشلو، وذلك في مزار الشهيد دليل صاروخان في مدينة قامشلو، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تستذكر حركة الشبيبة الثورة واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات خلال فعالية الشهيدتين سارة وروكن, وذلك في مقر هيئة الشباب والرياضة في مدينة كوباني الساعة 14:00 (مرفق بالفيديو والصور).

يستذكر أهالي مدينة الحسكة الذكرى السنوية لاستشهاد الرئاسة المشتركة لمكتب شؤون العدل والإصلاح في الإدارة الذاتية الشهيدين زينب صاروخان ويلماز شيرو وذلك في مزار الشهيد دجوار بمدينة الحسكة، الساعة 16.30 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA