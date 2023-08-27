مخطط وكالة أنباء هاوار 27 – 8 - 2023

توسّعت الاحتجاجات الشعبية في السويداء بدعم من الرئاسة الروحية ما أربك حكومة دمشق، فيما تعمل تركيا على توحيد إدارة المناطق السورية المحتلة، في حين سعت أيضاً لابتزاز بغداد خلال زيارة لهاكان فيدان.

نور الدين شاكر، التقى القائد عبد الله أوجلان 3 مرات وقال إن فكر القائد عبد الله أوجلان هو الأمل وطريق الخلاص لكل الشعوب المضطهدة. (مرفق بالفيديو والصور).

أعربت النساء الكرديات والعربيات والسريانيات والأرمنيات عن استيائهن واستنكارهن لهجمات دولة الاحتلال التركي، وأكدن تصديهن لهذه الهجمات بتلاحمهنّ وتكاتفهن، ما سيضمن لهنّ الانتصار. (مرفق بالفيديو والصور).

حذرت مهجرات من عفرين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، من سياسات "المجلس الوطني الكردي ENKS" والحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) في عفرين المحتلة، ووصفنها بـ "الخدعة"، وأكدن أن العودة ستكون بعد تحرير عفرين. (مرفق بالفيديو والصور).

أكدت صحفيات في فضائية JIN TV، أن الاحتلال التركي باستهدافه للإعلاميين والإعلاميات في شمال وشرق سوريا، يسعى إلى إسكات الحقيقة، والتغطية على جرائمه المرتكبة بحق الأهالي في المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

تمكنت روها أن تُبهر من حولها بصوتها الشجي والعذب، عبر ترديدها للأغاني القومية، وتعكف على صقل موهبتها لتصل إلى النجاح الذي تريده. (مرفق بالفيديو والصور).

أثناء وجودنا داخل خيمتها التي اُستقبلت فيها كحالة انسانية، جاءها خبر أن ابنتها التي أنهت إحدى جلسات غسيل الكلى عالقة بالمشفى منذ يوم أمس بانتظار سيارة تُقلّها لخيمتها. (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة عفرين والشهباء تظاهرة تنديداً بجرائم الاحتلال التركي في مقاطعة عفرين المحتلة، وتواطؤ المجلس الوطني الكردي والحزب الديمقراطي مع الاحتلال، وذلك في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، الساعة 17.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم الجمعية الثقافية السريانية في سوريا مهرجان مردوثو السنوي الثالث وذلك في صالة ماربيلا بمدينة الحسكة، الساعة 18.00 (مرفق بالفيديو والصور).