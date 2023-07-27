مخطط وكالة أنباء هاوار 27 – 7 - 2023

أكد طلعت يونس أن مئة عام من المجازر والهجمات قوبلت بمئة عام من التضحيات، وأكد على ضرورة تشكيل جبهة موحدة من جميع المكونات لنسف معاهدة لوزان وجميع الاتفاقيات المعادية للشعوب. (مرفق بالصور والفيديو)

انتقد شاهد عيان على مجزرة تل حاصل وتل عران عام 2013 ، موقف حكومة دمشق المتفرج حيال المجزرة. (مرفق بالصور والفيديو)

سرّعت دولة الاحتلال التركي من وتيرة تغيير ديمغرافية المناطق السورية المحتلة، وأوضح شيخموس أحمد أن دولة الاحتلال التركي تنتهك القوانين والمعايير الدولية، من خلال عمليات التغيير الديمغرافي التي تعمد إليها في المناطق المحتلة، وتوطين اللاجئين السوريين في مناطق ليست مناطقهم. (مرفق بالصور والفيديو)

جفت صنابير المنازل في مدينة الحسكة من المياه منذ احتلال تركيا لسري كانيه، حتى أصبحت عودتها حلماً لأهالي المدينة. (مرفق بالصور والفيديو)

في الذكرى السنويّة السابعة لمجزرة قامشلو، طالبت أسر شهداء المجزرة بمحاكمة مرتزقة داعش الذين ارتكبوها. (مرفق بالصور والفيديو)

يحذو القضاء الإسرائيلي حذو نظيره التركي، إذ أصبح "مجلس القضاة والمدعين العامين التركي"، لا علاقة له بحماية مبادئ استقلال القضاء وسيادة القانون، وبالتالي القرارات الصادرة عن المحاكم ليس لها شرعية قانونية، وتصبح القرارات مرتبطة فقط بيد نتنياهو كما هي بيد أردوغان.

وسط أزمة اقتصادية تثقل اقتصاد بلاده، تعد جولة أردوغان إلى الخليج والتي شملت الإمارات والسعودية وقطر بداية لمرحلة جديدة في العلاقات التركية – الخليجية، بعد أزمات وحملات مقاطعة. فما الذي جمع خصوم الأمس؟ وماذا عن مصير "الإخوان"؟، وما موقف كل من إيران وإسرائيل؟

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو 46 شهيداً استشهدوا خلال شهري حزيران وتموز في أماكن وأعوام مختلفة، وذلك في صالة مركز حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، الساعة الـ 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو محاضرة توعوية حول آفة المخدرات وخطورتها، الساعة الـ10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

ANHA